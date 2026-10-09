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«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі
У коментарях під дописом рієлторки думки користувачів розділилися
колаж: glavcom.ua

Рієлторка обурилася тим, що люди, які тікають від війни, замість підтримки нерідко стикаються з байдужістю та прагненням нажитися на їхній скруті

Рієлторка Ірина Данилюк з Івано-Франківська звернулася до власників нерухомості із закликом не відмовляти в оренді житла людям із дітьми та домашніми тваринами, які змушені залишати свої домівки через російські обстріли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Тільки без дітей і тварин. І ціна $600». Цю фразу я, як рієлтор, чую чи не щодня. І щоразу вона крає серце. Зараз до нас масово їдуть люди з Києва, Запоріжжя, Сум, Харкова… Вони тікають від постійних обстрілів, від ракет, що летять над головами, від щоденного пекла. Вони шукають тут не розкоші – вони шукають безпеки для своїх дітей та чотирилапих друзів», – йдеться у повідомленні.

«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 1

Рієлторка обурилася тим, що люди, які тікають від війни, замість підтримки нерідко стикаються з байдужістю та прагненням нажитися на їхній скруті.

«Звертаюся до власників житла. Будьте людьми! Будинок чи квартиру можна відремонтувати, майно – діло наживне. А от втрачену людяність і совість уже не повернеш. Давайте допомагати одне одному, відкривати двері та серця, бо ми всі – українці, і вистояти ми можемо тільки разом!», – наголосила рієлторка.

Однак у коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Деякі коментатори дорікнули рієлторам через високі комісійні та звинуватили їх у несплаті податків.

«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 2
«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 3
«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 4

Водночас інші підтримали позицію рієлторки.

«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 5
«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі фото 6

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав власників квартир не підвищувати ціни на оренду житла. За його словами, через суттєве подорожчання оренди внутрішньо переміщені особи, зокрема люди похилого віку, опиняються у скрутному становищі.

Як «Главком» повідомляв, у вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську становила 22,5 тис. грн на місяць. За даними ЛУН, за рік таке житло подорожчало на 42%. Середня оренда двокімнатної квартири зросла на 44% – до 27 тис. грн, а трикімнатної – на 62%, до 31,5 тис. грн.

Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Нестор Слюсаренко розповів «Главкому», що попит на оренду перевищує пропозицію. На одну хорошу квартиру може претендувати одразу 5–10 потенційних орендарів. 

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Теги: квартира оренда нерухомість гроші Івано-Франківськ

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