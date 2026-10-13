Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сельму Блер у 2016 році винесли з літака на ношах
фото: Іnstagram.com/selmablair

Сельма Блер не вперше втрачає контроль над собою під час перельоту

54-річна американська акторка Сельма Блер, відома за роллю у стрічці «Білявка в законі», влаштувала бійку на борту літака під час польоту. Зірка вкусила одну з бортпровідниць, а іншу вдарила кулаком. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Інцидент стався на борту літака Delta, який прямував із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Крім того, що Сельма Блер напала на членів екіпажу, вона намагалася відкрити двері літака під час польоту.

Повідомляється, що Сельму Блер затримали, коли літак приземлився в Нью-Йорку. Дві бортпровідниці отримали травми, одній з них лікарі надають першу медичну допомогу. Водночас саму акторку також доправили до лікарні. За словами представника акторки, її некерована поведінка у літаку була викликана «невідкладним медичним станом». Наразі вона перебуває у стабільному стані.

Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту фото 1
фото: Іnstagram.com/selmablair

В авіакомпанії Delta Air Lines наголосили на тому, що безпека пасажирів та членів екіпажу є для них найважливішою. Водночас компанія не підтримує порушення закону чи небезпечну поведінку на борту. Нині справою займається Федеральне бюро розслідувань США (ФБР).

Сельма Блер з акторкою, головною героїнею фільму «Білявка в законі», Різ Візерспун
Сельма Блер з акторкою, головною героїнею фільму «Білявка в законі», Різ Візерспун
фото: Іnstagram.com/selmablair

З’ясувалося, що це не перший інцидент за участю Блер під час авіаперельоту. У 2016 році акторку винесли з літака на ношах, коли вона летіла разом із чотирирічним сином. Як згодом розповідала сама зірка, вона пережила «повний психотичний зрив із втратою контролю над собою». До того ж перед інцидентом вона прийняла пігулку та випила вина.

Нагадаємо, на борту літака авіакомпанії American Airlines одного з пасажирів примотали до сидіння. Бортпровідники з допомогою інших мандрівників знерухомили чоловіка за допомогою скотчу та стяжок. Чоловік кидався на пасажирів. 

До слова, поліція Великої Британії в аеропорту Іст-Мідлендс затримала пасажирку літака авіакомпанії Ryanair. Туристка під час польоту почала палити електронну сигарету та не реагувала на зауваження. Інцидент на борту літака, який прямував з острову Крит, що у Греції, до Великої Британії. 

Читайте також:

Теги: акторка літак поліція арешт США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звінчук очолює мережу «Рибарь», яка публікує пропагандистські матеріали про війну Росії проти України
Спецслужби Чорногорії ухвалили рішення стосовно затриманого російського пропагандиста
9 жовтня, 18:03
Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом, але через повітряну загрозу не може повернутися в Москву
Літак Путіна не міг приземлитися в Москві через атаку дронів – ЗМІ
9 жовтня, 17:45
Зендея сидячи привіталася із Бріжит Макрон
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
7 жовтня, 17:36
Обвинувачений В’ячеслав Зінченко не визнав вини і відмовився давати свідчення у суді
Довічне вбивці Фаріон. Анатомія вироку Зінченку Резонанс
2 жовтня, 14:40
29 вересня правоохоронці проводили обшуки у Північному кампусі університету в Дублянах
Львівщина: Університет ветеринарної медицини зробив заяву після обшуків
30 вересня, 16:08
Один з пілотів міг здійснити теракт за типом 11 вересня, направивши літак на хмарочоси
Пілот Flydubai міг планувати теракт і направити літак на хмарочоси – ЗМІ
30 вересня, 12:54
Ситуація була настільки небезпечною, що деякі пасажири думали, що можуть не вижити
Захоплення літака Flydubai. З'явилися фото закривавленого пасажира, який зупинив пілота з ножем
30 вересня, 11:23
Наслідки атаки на місто: рятувальники розбирають завали приватної оселі
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі
26 вересня, 06:20
Тіло чоловіка знайшли в лісосмузі на вулиці Коцюбинського
Рош га-Шана в Умані: поліція розпочала розслідування смерті британця
14 вересня, 23:15

Шоу-біз

Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту
Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту
Репера P. Diddy з в’язниці забрала швидка
Репера P. Diddy з в’язниці забрала швидка
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео)
Юрій Рибчинський замилував танцем з дружиною під пісню «Києве мій» (відео)
Помер американський актор Ер-Джей Мітт, відомий за серіалом «Пуститися берега»
Помер американський актор Ер-Джей Мітт, відомий за серіалом «Пуститися берега»
Атака на Київ. Росіяни влучили у ЖК акторки Ксенії Мішиної (фото)
Атака на Київ. Росіяни влучили у ЖК акторки Ксенії Мішиної (фото)
Відома телеведуча опинилася в центрі російського удару в Києві (фото, відео)
Відома телеведуча опинилася в центрі російського удару в Києві (фото, відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
267K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сьогодні, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua