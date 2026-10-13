Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту

Сельму Блер у 2016 році винесли з літака на ношах

Сельма Блер не вперше втрачає контроль над собою під час перельоту

54-річна американська акторка Сельма Блер, відома за роллю у стрічці «Білявка в законі», влаштувала бійку на борту літака під час польоту. Зірка вкусила одну з бортпровідниць, а іншу вдарила кулаком. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Інцидент стався на борту літака Delta, який прямував із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Крім того, що Сельма Блер напала на членів екіпажу, вона намагалася відкрити двері літака під час польоту.

Повідомляється, що Сельму Блер затримали, коли літак приземлився в Нью-Йорку. Дві бортпровідниці отримали травми, одній з них лікарі надають першу медичну допомогу. Водночас саму акторку також доправили до лікарні. За словами представника акторки, її некерована поведінка у літаку була викликана «невідкладним медичним станом». Наразі вона перебуває у стабільному стані.

В авіакомпанії Delta Air Lines наголосили на тому, що безпека пасажирів та членів екіпажу є для них найважливішою. Водночас компанія не підтримує порушення закону чи небезпечну поведінку на борту. Нині справою займається Федеральне бюро розслідувань США (ФБР).

Сельма Блер з акторкою, головною героїнею фільму «Білявка в законі», Різ Візерспун фото: Іnstagram.com/selmablair

З’ясувалося, що це не перший інцидент за участю Блер під час авіаперельоту. У 2016 році акторку винесли з літака на ношах, коли вона летіла разом із чотирирічним сином. Як згодом розповідала сама зірка, вона пережила «повний психотичний зрив із втратою контролю над собою». До того ж перед інцидентом вона прийняла пігулку та випила вина.

Нагадаємо, на борту літака авіакомпанії American Airlines одного з пасажирів примотали до сидіння. Бортпровідники з допомогою інших мандрівників знерухомили чоловіка за допомогою скотчу та стяжок. Чоловік кидався на пасажирів.

До слова, поліція Великої Британії в аеропорту Іст-Мідлендс затримала пасажирку літака авіакомпанії Ryanair. Туристка під час польоту почала палити електронну сигарету та не реагувала на зауваження. Інцидент на борту літака, який прямував з острову Крит, що у Греції, до Великої Британії.