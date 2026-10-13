Зірка фільму «Білявка в законі» вкусила бортпровідницю у літаку: деталі інциденту
Сельма Блер не вперше втрачає контроль над собою під час перельоту
54-річна американська акторка Сельма Блер, відома за роллю у стрічці «Білявка в законі», влаштувала бійку на борту літака під час польоту. Зірка вкусила одну з бортпровідниць, а іншу вдарила кулаком. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.
Інцидент стався на борту літака Delta, який прямував із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Крім того, що Сельма Блер напала на членів екіпажу, вона намагалася відкрити двері літака під час польоту.
Повідомляється, що Сельму Блер затримали, коли літак приземлився в Нью-Йорку. Дві бортпровідниці отримали травми, одній з них лікарі надають першу медичну допомогу. Водночас саму акторку також доправили до лікарні. За словами представника акторки, її некерована поведінка у літаку була викликана «невідкладним медичним станом». Наразі вона перебуває у стабільному стані.
В авіакомпанії Delta Air Lines наголосили на тому, що безпека пасажирів та членів екіпажу є для них найважливішою. Водночас компанія не підтримує порушення закону чи небезпечну поведінку на борту. Нині справою займається Федеральне бюро розслідувань США (ФБР).
З’ясувалося, що це не перший інцидент за участю Блер під час авіаперельоту. У 2016 році акторку винесли з літака на ношах, коли вона летіла разом із чотирирічним сином. Як згодом розповідала сама зірка, вона пережила «повний психотичний зрив із втратою контролю над собою». До того ж перед інцидентом вона прийняла пігулку та випила вина.
Нагадаємо, на борту літака авіакомпанії American Airlines одного з пасажирів примотали до сидіння. Бортпровідники з допомогою інших мандрівників знерухомили чоловіка за допомогою скотчу та стяжок. Чоловік кидався на пасажирів.
До слова, поліція Великої Британії в аеропорту Іст-Мідлендс затримала пасажирку літака авіакомпанії Ryanair. Туристка під час польоту почала палити електронну сигарету та не реагувала на зауваження. Інцидент на борту літака, який прямував з острову Крит, що у Греції, до Великої Британії.
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