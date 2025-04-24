Що має робити Україна зараз
«Мир можливий лише тоді, коли буде встановлене всеосяжне перемир’я»
США справді не вимагали від України визнання Криму російським. Вони хотіли, щоб Україна та країни Європи погодилися з тим, що США самостійно визнають Крим російським.
А отже, більшість санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на анексію Криму, буде скасовано.
Чи можуть з цим погодитися Україна та європейські країни? Звісно, ні. Таке рішення з боку США відкрило б «ящик Пандори» – у світі є багато територій, на які можуть зазіхнути сильніші сусіди. Європа добре розуміє, що її ворог – Росія.
Окрім того, Європа не може погодитися з тим, що стратегічні цілі НАТО визначаються бізнесовими інтересами Трампа та його оточення. Це для неї абсолютно неприйнятно.
Отже, якщо США в односторонньому порядку визнають Крим російським, це означатиме розрив із Європою, перехід на бік Росії та відмову від ролі гаранта демократії у світі.
Чи готова Америка до такого? Ні. США надто слабкі без підтримки Європи, а американське суспільство не підтримає такої політики свого уряду.
Саме тому цей уряд і нервує через негативне сприйняття його «миротворчої» політики країнами Європи та Україною.
Що має зробити Україна зараз? Нагадати світу про геноцид кримськотатарського народу, його долю, визнати кримськотатарську національно-територіальну автономію. Це допоможе світові зрозуміти, чому анексія Криму є абсолютно неприйнятною.
Треба зміцнювати європейсько-українську співпрацю та інтеграцію. У зовнішній політиці президент Зеленський діє загалом грамотно, але у внутрішній політиці, переслідуючи опозицію й обмежуючи свободи, гальмує європейську інтеграцію.
Так само, як Європа не приймає визнання Криму російським, вона не прийме й авторитарний режим у свого союзника.
Мир можливий лише тоді, коли буде встановлене всеосяжне перемир’я, в Україну зайдуть стабілізаційні європейські війська, а за столом переговорів опиняться Україна, Європа, США та Росія.
У нас є добрий шанс вистояти й перемогти, якщо разом не робитимемо помилок.
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