Що має робити Україна зараз

«Мир можливий лише тоді, коли буде встановлене всеосяжне перемир’я»

США справді не вимагали від України визнання Криму російським. Вони хотіли, щоб Україна та країни Європи погодилися з тим, що США самостійно визнають Крим російським.

А отже, більшість санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на анексію Криму, буде скасовано.

Чи можуть з цим погодитися Україна та європейські країни? Звісно, ні. Таке рішення з боку США відкрило б «ящик Пандори» – у світі є багато територій, на які можуть зазіхнути сильніші сусіди. Європа добре розуміє, що її ворог – Росія.

Окрім того, Європа не може погодитися з тим, що стратегічні цілі НАТО визначаються бізнесовими інтересами Трампа та його оточення. Це для неї абсолютно неприйнятно.

Отже, якщо США в односторонньому порядку визнають Крим російським, це означатиме розрив із Європою, перехід на бік Росії та відмову від ролі гаранта демократії у світі.

Чи готова Америка до такого? Ні. США надто слабкі без підтримки Європи, а американське суспільство не підтримає такої політики свого уряду.

Саме тому цей уряд і нервує через негативне сприйняття його «миротворчої» політики країнами Європи та Україною.

Що має зробити Україна зараз? Нагадати світу про геноцид кримськотатарського народу, його долю, визнати кримськотатарську національно-територіальну автономію. Це допоможе світові зрозуміти, чому анексія Криму є абсолютно неприйнятною.

Треба зміцнювати європейсько-українську співпрацю та інтеграцію. У зовнішній політиці президент Зеленський діє загалом грамотно, але у внутрішній політиці, переслідуючи опозицію й обмежуючи свободи, гальмує європейську інтеграцію.

Так само, як Європа не приймає визнання Криму російським, вона не прийме й авторитарний режим у свого союзника.

Мир можливий лише тоді, коли буде встановлене всеосяжне перемир’я, в Україну зайдуть стабілізаційні європейські війська, а за столом переговорів опиняться Україна, Європа, США та Росія.

У нас є добрий шанс вистояти й перемогти, якщо разом не робитимемо помилок.