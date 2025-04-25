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Пропозиція Трампа щодо Криму може розколоти НАТО – Berliner Zeitung

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пропозиція Трампа щодо Криму може розколоти НАТО – Berliner Zeitung
Мирний план президента США Дональда Трампа піддається різкій критиці в Європі
фото із відкритих джерел

У Німеччині заявили про можливі наслідки пропозиції Трампа щодо Криму

Пропозиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про визнання Криму російським може розколоти НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Berliner Zeitung.

«Попередня офіційна позиція Альянсу про невизнання анексії Криму суперечить новим планам США. Майбутній саміт НАТО мав бути присвячений витратам на оборону – тепер він загрожує стати ареною відкритої суперечки через Україну», – йдеться у публікації.

Зазначається, що через політику Білого дому щодо війни в Україні європейські країни опинилися в безвиході: вони хочуть продовжувати надавати підтримку Україні, зберігаючи при цьому лояльність США.

Експерт із Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро зауважив, що саме США були сполучною ланкою в українському питанні. Якщо ж американці ухвалять рішення вийти, країнам Євросоюзу буде важко продовжувати зберігати єдність, додав експерт.

«Трансатлантичні відносини опинились у серйозній кризі. Європа шукає спосіб продовжити підтримку України, не втрачаючи при цьому повністю союз зі Сполученими Штатами. Неясно, як це може бути реалізовано», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною

До слова, Україна та Європа сформувала план врегулювання російсько-української війни. Його передали Сполученим Штатам.  Президент України Володимир Зеленський заявляв, що документ є спільним баченням ЄС та України щодо завершення війни. За словами Зеленського, зараз план лежить у президента Дональда Трампа на столі. Він складається з п’яти пунктів.

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Теги: Крим НАТО Європа Володимир Зеленський Україна президент перемир'я

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