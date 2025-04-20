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Епіфаній розповів, коли закінчиться війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
Епіфаній зауважив, що дату і результат закінчення війни всім цікаво дізнатися, але передбачити це дуже складно
фото: скріншот із відео

Митрополит запевнив, що правда врешті-решт завжди перемагає

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній відповів на питання, коли завершиться війна і чи може бути якийсь Божий знак, що українці вистоять у цій боротьбі. Як інформує «Главком», про це ієрарх розповів в інтерв’ю «Апостроф TV». На його думку, той факт, що Україна вистояла за понад три роки повномасштабної війни, вже є чудом.

«Ми вже вистояли. Якщо ми з вами можемо збиратися тут, у центрі Києва, то за це вже треба дякувати Богові. Боротьба триває. Ми протидіємо ворогові понад три роки. Це справді чудо. Господь нам допомагає і сприяє. Ми спинили навалу російської орди. Я переконаний, що Господь створить відповідні умови. Бо зараз увесь світ, найкращі дипломати, фахівці моделюють, яким чином завершиться війна в Україні», – сказав митрополит.

Епіфаній зауважив, що дату і результат закінчення війни всім цікаво дізнатися, але передбачити це дуже складно.

«Усі сподівались на прихід президента Трампа, але все не так просто. Я впевнений, що Господь створить умови, і ворог добровільно покине нашу землю, як це відбулося в Сирії. Я переконаний, що щось трапиться в Російській Федерації, коли їм не буде діла до нас, вони будуть змушені вирішувати свої внутрішні справи і покинуть нашу землю», – вважає предстоятель ПЦУ.

Митрополит запевнив, що правда врешті-решт завжди перемагає.

«Не може один агресор-тиран диктувати свої умови усьому світу. Ми знаємо з історії, що були періоди, коли зло брало верх, але в кінцевому результаті завжди правда, світло і життя перемагало. Ми повинні вірити. А за непохитної віри Господь нам в цьому допоможе», – підсумував він.

Раніше генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни в Україні. 

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

До слова, диктатор РФ Володимир Путін, який не просто почав російсько-українську війну, а й запустив масштабні механізми війни всередині Росії, вже не зможе їх зупинити. Надто великий ризик вибуху всередині країни-агресорки, заявив в інтервʼю «Главкому» професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак.

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Теги: ворог Епіфаній Україна війна

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