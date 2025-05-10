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Американський генерал назвав якісну перевагу української армії над російською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американський генерал назвав якісну перевагу української армії над російською
Україна має якісну перевагу над Росією, стверджує американський генерал
фото з відкритих джерел

Україна є інноваційною, добре керованою, відданою, бореться за свою територію, вважає Люте

 

Україна може перемогти без військової підтримки США, але це буде дорого коштувати українському народу – як військовим, так і цивільним силам, інфраструктурі. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Радіо Свобода» висловив генерал-лейтенант Дуглас Люте, який у 2013–2017 роках був постійним представником США при НАТО.

«Я вірю в українську справу. І в принципі, я вірю в це як колишній військовий, тому що Україна має якісну перевагу над Росією», – сказав Дуглас Люте.

За словами генерала, російські війська погано керовані, корумповані, погано забезпечені. Вони погано навчені. І вони не воюють за власну територію. Україна має переваги в усіх цих аспектах.

«Україна є інноваційною, добре керованою, відданою, бореться за свою територію. І ці умови в історії воєн, у військовій історії воєн, ці якісні фактори часто призводять до успіху, до перемоги. Отже, мій голос – за Україну», – підсумував Люте.

Раніше китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською. 

Крім того, легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: окупанти армія війна Україна

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