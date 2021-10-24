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    «Квадро-кодло». Соцмережі висміяли, як депутати ОПЗЖ відвідали Медведчука

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    Користувачі мережі посміялися над зовнішнім виглядом проросійських депутатів - «Квадро-кодло». Соцмережі висміяли, як депутати ОПЗЖ відвідали Медведчука
    Користувачі мережі посміялися над зовнішнім виглядом проросійських депутатів
    фото: Mykhailo Tkach/facebook

    Проросійські депутати провідали свого лідера, який перебуває під домашнім арештом

    Одіозний нардеп-любитель Путіна Кива, депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний і генпродюсер телеканалу «112 Україна», проти якого були запроваджені санкції, Артем Марчевський відвідали Медведчука, що перебуває під домашній арештом.

    Світлину з візиту оприлюднив та прокоментував журналіст Михайло Ткач.

    «Кажуть, для підвищення якості утримання у місцях позбавлення волі випадково обрані з усієї країни новітнім алгоритмом чотири громадяни цього дня мали змогу спробувати тюремний раціон. І вже є перші відгуки. P.S. До речі, солісту гурту Іванушкі, який вже більше року не може знайти свій сценічний костюм, я б порадив звернути увагу на Віктора Медведчука на цьому фото», – написав Михайло Ткач у Facebook.

    Користувачів мережі також потішив зовнішній вигляд горе-друзів:

    «Мамкіни модніки)) розбомбили якийсь провінційний магаз одягу з 2000-х», «Ці кросівочки Медведчука... Він випадково не друг політолога Карасьова (чи як його там)», «Чмошники, як і ті, хто за них голосує», «Квадро-кодло....», «Кива знову чомусь на узбiччi, ,i до речi де тримае вiн лiву руку?», «хахаха медвелчук поспіхом одягнув шмотки оксани марченки», «Коли шлях обрано і він невпинно дєр***вий», – посміялися дописувачі, коментуючи світлину.

    Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

    Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими й укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

    Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

    Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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    Теги: Віктор Медведчук Facebook журналіст Ілля Кива
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    «Квадро-кодло». Соцмережі висміяли, як депутати ОПЗЖ відвідали Медведчука