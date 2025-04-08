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Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня
У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря

У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря

Лазарева субота – особливий день у церковному календарі. Свято відзначається в пам'ять про чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря з мертвих. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.

Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки пов’язана з Великоднем. Щороку воно припадає на суботу шостого тижня Великого посту, напередодні Вербної неділі.

У 2025 році Лазарева субота припадає на 12 квітня.

Лазарева субота: історія свята

У Лазареву суботу православна церква згадує чудо воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря.

Праведний Лазар був братом Марії і Марфи, він жив з сестрами неподалік Єрусалима, в селищі Віфанія.

Ісус нерідко відвідував їхній дім, а Лазаря Спаситель називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли про це дізнався Христос, Він сказав: «Це хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився Син Божий«».

Лазар помер за чотири дні до того, як Ісус прибув до Віфанії. Як сказано в Євангелії, «І закапали сльози Ісусові», коли почув Він про смерть Лазаря. Але Син Божий велів відсунути камінь від похоронної печери, у якій був похований святий, і сказав йому: «Лазар! Іди геть». Померлий Лазар воскрес і вийшов з печери.

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Звістка про дивовижну подію швидко розлетілася Юдеєю. І наступного дня, коли Ісус в'їхав до Єрусалиму на ослі молодому, натовпи людей зустрічали Його як царя, устеляючи Його шлях своїм одягом і пальмовим гіллям.

А святий Лазар прожив ще 30 років після свого воскресіння – він був єпископом на Кіпрі й проповідував християнство.

Що потрібно робити в цей день

Лазарева субота – важливе у християнстві свято, в цей день люди молилися святому Лазарю про зцілення від хвороб.

Здавна вважалося, що в цей день не можна сумувати і скаржитися на життя, всі помисли і бажання повинні бути світлими і чистими.

У народі кажуть, що в цей день варто нарвати верби для освячення у Вербну неділю. Також цього дня варто сіяти горох. Кажуть, що в такому випадку він добре вродить.

Традиційними стравами на столі вважаються гречані млинці та різні каші.

У Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. У цей день можна:

  • їсти гарячі страви з рослинною олією;
  • вживати рибу та ікру;
  • дозволити собі трохи вина.

Що не можна робити в Лазареву суботу

Великим гріхом вважається лихословити в Лазареву суботу. Жодного злого слова не повинно бути вимовлено в цей день.

У Лазареву суботу не можна працювати, прибирати, займатися рукоділлям. Заборонені також веселі масові гуляння.

Не можна відмовляти людям у допомозі, топтати крихти їжі, що впали з обіднього столу на підлогу.

В цей день не можна займатися домашніми справами, в тому числі пранням, прибиранням, роботою на городі, будівництвом і іншим. Винятки становлять лише справи першої необхідності, які не можна відкласти на кілька днів.

Не можна вживати будь-які спиртні напої – дозволяється випити трохи вина як знак поминання Лазаря.

Слід утриматися від пишних застіль і галасливих свят, в тому числі від святкування весіль і днів народження.

У цей день не слід:

  • виконувати важку фізичну роботу;
  • займатися прибиранням, пранням або миттям вікон і підлоги;
  • шити, вишивати, плести чи займатися іншими рукодільними справами;
  • сваритися, лихословити, ображати інших;
  • організовувати гучні розваги чи застілля.

У цей день ті, хто дотримуються посту, повинні виконувати загальні обмеженння Великого посту. Заборонене вживання:

  • м’ясних продуктів;
  • молочних виробів;
  • яєць.

Народні прикмети на Лазареву суботу:

  • багато березового соку – до дощового літа;
  • берези рано опушилися – до посушливого літа, а якщо вільха – навпаки;
  • багато лебедів зустріти – до теплої весни;
  • сороки в’ють гнізда низько – багато гроз влітку буде;
  • йде сильний дощ – жито принесе гарний врожай;
  • по небу швидко «біжать» хмари від вітру – буде тривала негода;
  • чутно, як сова кричить – прийде похолодання;
  • трава суха вранці – слід очікувати на дощ ввечері;
  • ясно і сонячно вранці, вдень з'являються хмари, проте ввечері зникають – скоро можуть бути заморозки;
  • туман надвечір – до потепління.

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Теги: свята Українська православна церква релігія православна церква

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