30 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 березня у світі відзначають Всесвітній день біполярного розладу та Міжнародний день без відходів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Івана Ліствичника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день без відходів

Це свято, встановлене ООН, спрямоване на просування сталого споживання та виробництва. Світ закликають до мінімізації відходів для захисту екосистем та клімату.

Всесвітній день біполярного розладу

Дата обрана на честь дня народження художника Вінсента ван Гога, якому посмертно діагностували цей стан. Мета дня – підвищити обізнаність про розлад та усунути соціальну стигму щодо ментального здоров'я.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Івана Ліствичника

30 березня православна церква вшановує пам'ять Івана Ліствичника – християнського філософа та богослова VI століття, який був ігуменом монастиря Святої Катерини на горі Синай.

Своє прізвисько він отримав завдяки головній праці свого життя – «Ліствиці» (Сходах). У цій книзі він описав 30 ступенів духовного сходження людини до Бога: від боротьби з мирськими вадами до досягнення віри, надії та любові. Іван Ліствичник вважається одним із найшанованіших наставників чернецтва.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Івана Лествичника». За традицією, господині випікали обрядове печиво у формі драбинок («ліствиць»), щоб шлях до неба та успіху був відкритим для кожного члена родини.

За народними прикметами цього дня спостерігають за природою:

Якщо на березі листя з'явилося раніше, ніж на вільсі – літо буде сухим;

Кульбаби зацвіли – літо буде коротким, а осінь настане рано;

Гуси летять високо в небі – до частих дощів навесні;

Грім при ще голих деревах – до холодної весни.

Історичні події

1842 – американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта.

1853 – у львівській аптеці засвітилася перша гасова лампа, сконструйована Й. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1856 – підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни.

1867 – усього по два центи за акр Російська імперія продала США Аляску та Алеутські острови.

1870 – поправка, що забороняє обмежувати виборчі права на основі раси, кольору шкіри чи попереднього перебування в рабстві, стала частиною Конституції США.

1888 – велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині.

1917 – кияни повалили пам'ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності.

1918 – більшовики влаштували у Баку 3-денну різанину, в ході якої загинуло близько 12 тисяч азербайджанців.

1922 – у Києві створений театр-студія «Березіль» (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).

1972 – Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.

1975 – північнов'єтнамська армія зайняла Сайгон, кінець В'єтнамської війни.

1981 – Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено.

1987 – картину Вінсента ван Гога «Соняшники» продано за рекордну суму – $39,85 млн.

1990 – Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР.

1992 – суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов'язуюче компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети «Мальборо».

1995 – Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.

1998 – німецький автогігант BMW купив британську компанію Rolls-Royce за $570 млн.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Захар, Пантелеймон, Віктор, Сава.