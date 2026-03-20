Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ

Міністерство культури України завершило юридичний процес передачі Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі в безоплатне користування Кримській єпархії Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

«Крим – це Україна. Повноцінне закріплення права користування Собором – важливий крок для підтримки релігійних громад України, зокрема тих, які постраждали внаслідок тимчасової окупації Криму та російської агресії», – наголосив заступник Міністра культури Іван Вербицький.

Договір підписали 18 березня 2026 року між державним підприємством «Кримський дім» та Управлінням Кримської єпархії Православної церкви України. У користування на 49 років передано будівлю собору загальною площею понад 1475 кв. м, розташовану в Сімферополі на вулиці Севастопольській. Кримська єпархія Православної Церкви України (ПЦУ) офіційно закріпила статус головної української святині в тимчасово окупованому Криму.

«Підписання цієї угоди – це не просто нормативно-правова процедура. Це акт державної підтримки українців, які залишаються в тимчасово окупованому Криму. Ми фіксуємо право ПЦУ на цей Собор на десятиліття вперед, демонструючи всьому світові, що Крим – це Україна, а православний Собор – невід’ємна частина нашої духовної спадщини», – зазначив митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент.

До слова, Верховний Суд України підтвердив законність передачі в оренду Православній церкві України комплексу будівель Спасо-Преображенського монастиря, що розташований у селі Княжичі на Київщині. Ще у 2022 році Броварська міська рада прийняла рішення передати в оренду ПЦУ комплекс будівель і споруд, які раніше використовував Спасо-Преображенський чоловічий монастир УПЦ (Московського патріархату).