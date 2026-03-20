Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Договір підписали 18 березня 2026 року між державним підприємством «Кримський дім» та Управлінням Кримської єпархії Православної церкви України

Міністерство культури України завершило юридичний процес передачі Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі в безоплатне користування Кримській єпархії Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

«Крим – це Україна. Повноцінне закріплення права користування Собором – важливий крок для підтримки релігійних громад України, зокрема тих, які постраждали внаслідок тимчасової окупації Криму та російської агресії», – наголосив заступник Міністра культури Іван Вербицький.

Митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент та заступник міністра культури Іван Вербицький
Договір підписали 18 березня 2026 року між державним підприємством «Кримський дім» та Управлінням Кримської єпархії Православної церкви України. У користування на 49 років передано будівлю собору загальною площею понад 1475 кв. м, розташовану в Сімферополі на вулиці Севастопольській. Кримська єпархія Православної Церкви України (ПЦУ) офіційно закріпила статус головної української святині в тимчасово окупованому Криму. 

«Підписання цієї угоди – це не просто нормативно-правова процедура. Це акт державної підтримки українців, які залишаються в тимчасово окупованому Криму. Ми фіксуємо право ПЦУ на цей Собор на десятиліття вперед, демонструючи всьому світові, що Крим – це Україна, а православний Собор – невід’ємна частина нашої духовної спадщини», – зазначив митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент.

До слова, Верховний Суд України підтвердив законність передачі в оренду Православній церкві України комплексу будівель Спасо-Преображенського монастиря, що розташований у селі Княжичі на Київщині. Ще у 2022 році Броварська міська рада прийняла рішення передати в оренду ПЦУ комплекс будівель і споруд, які раніше використовував Спасо-Преображенський чоловічий монастир УПЦ (Московського патріархату).

