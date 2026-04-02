Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків

Весняна погода в Україні часто характеризується різкими коливаннями температури

Похолодання, заморозки та тумани: погода різко зміниться перед святом

В Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Як зазначає синоптик, 6-7 квітня погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер.

фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, що сприятиме утриманню туманів. Лише на заході країни він буде сильнішим: до 7-12 м/с, місцями з поривами.

Температура повітря найближчими днями залишатиметься відносно помірною:

вночі 5-10 градусів тепла;

вдень – до +18.

У західних областях уночі буде холодніше: до +1…+6 через прояснення.

Водночас уже з 8 по 12 квітня синоптики прогнозують різке похолодання. У цей період можливі опади:

температура вночі знижуватиметься до 0…-3 градусів.

Вдень повітря прогріватиметься лише до +1…+8.

На півдні та південному сході буде трохи тепліше – вночі +1…+6, вдень до +13.

На Вербну неділю, 5 квітня, суттєвих опадів не очікується. Погоду визначатиме антициклон, що принесе більше прояснень і суху погоду.

фото: Укргідрометцентр

Однак синоптики попереджають про сильний вітер у більшості регіонів – пориви можуть сягати 15-20 м/с. Температура в ніч на свято становитиме +1…+6 градусів, удень: +11…+16. У південних регіонах буде тепліше: до +18 вдень.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск разом із Вселенським патріархом Варфоломієм продовжують активні консультації щодо запровадження спільної Пасхалії. У разі досягнення домовленостей християни західного і східного обрядів зможуть відзначати Воскресіння Христове в один день.