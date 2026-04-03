3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 3 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 квітня у світі відзначають Всесвітній день водних тварин. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день водних тварин

3 квітня відзначається Всесвітній день водних тварин (World Aquatic Animal Day (WAAD) – щорічне свято, присвячене виключно водним тваринам. Мета – поширити інформацію про цих, часто забутих диких тварин, які мешкають у воді чи поблизу неї. А це не тільки риби, восьминоги, корали, кити та дельфіни. До цієї групи входять полярні ведмеді, пінгвіни, а також земноводні та морські птахи. Поки що свято є маловідомим, оскільки вперше відбулося у 2020 році.

День народження мобільного телефону

Саме 3 квітня 1973 року інженер компанії Motorola Мартін Купер здійснив перший у світі дзвінок по мобільному телефону. Це відкриття назавжди змінило спосіб комунікації людства.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобного Микити Сповідника

3 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Микити Сповідника, який жив у VIII–IX століттях. Микита був ігуменом Мидикійського монастиря у Віфінії. Він прославився своєю стійкістю у вірі під час іконоборчих гонінь за часів імператора Лева Вірменина.

За відмову відректися від шанування ікон святого було кинуто до в'язниці та піддано тортурам. Проте він залишався непохитним і продовжував підтримувати вірян. За своє ісповідництво він отримав від Бога дар чудотворення та зцілення. Преподобний Микита вважається заступником усіх, хто несправедливо страждає за правду та вірність своїм переконанням.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Микита-водопій». Вважалося, що саме 3 квітня прокидається водяник, тому рибалки намагалися його задобрити, щоб риболовля була вдалою.

Якщо сонце на сході яскраво-червоне – чекайте на зміну погоди та сильні вітри;

Дощ цього дня – віщує похмуру і затяжну весну;

Мати-й-мачуха зацвіла – скоро настане справжнє тепле літо;

Цілу ніч тримається тепла погода – весна буде дружною та ранньою.

Історичні події

1502 рік – почалася четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки.

1559 рік – підписано Като-камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494-1559 років.

1789 рік – корабель «Баунті» на чолі з капітаном Вільямом Блаєм вийшов з Таїті і взяв курс на схід, в Америку.

1836 рік – царським урядом прийнято рішення про будівництво першої в Росії пасажирської залізниці – Царскосельской залізниці.

1863 рік – у США вручені перші військово-морські медалі.

1879 рік – у болгарському місті Тирново були скликані Великі народні збори, на яких столицею держави було обрано місто Софія, яке в той час нараховувало всього 3000 будинків і 12 тис. жителів.

1885 рік – німецький винахідник Готліб Даймлер отримав патент на свій перший одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням потужністю 0,5 кінських сил.

1896 рік – у Мілані була заснована La Gazzetta dello Sport – авторитетне спортивне видання Європи.

1907 рік – створено університет Саскачевану (Канада).

1910 рік – вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.

1917 рік – Ленін з соратниками прибув зі Швейцарії до Петрограда.

1918 рік – Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначили головнокомандувачем військ Антанти на Західному фронті.

1919 рік – український Раднарком, організований більшовиками, оголосив Асканію-Нову заповідником.

1933 рік – літак вперше перелетів через Еверест.

1933 рік – в Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки. 26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка.

1940 рік – почалися розстріли польських офіцерів з радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську («Катинська трагедія»).

1948 рік – президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам допомоги – він відомий як «план Маршалла».

1966 рік – радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-10» була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.

1981 рік – вийшов перший номер польського незалежного профспілкового видання «Тижневик Солідарність»

1987 рік – у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити.

1990 рік – над будівлею Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор. Перед тим він був освячений в греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

1999 рік – збройні сили НАТО завдали перший повітряний удар по столиці Югославії Белграду.

2007 рік – французький швидкісний поїзд «TGV» встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/ч.

Іменини

День ангела святкують: Микита, Йосип, Іван, Павло.