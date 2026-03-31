Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якою буде погода на Вербну неділю? Прогноз синоптикині

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня
фото: glavcom.ua

В Україну прийшли дощі, однак уже на Вербну неділю, 5 квітня, переважатиме сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня повідомила, що квітень в Україні розпочнеться з комфортного тепла – вдень температура повітря становитиме +10, +16°C, а також із необхідними опадами. За її словами, найближчої доби дощі очікуються періодично через вплив південної циклонічності, водночас у Криму переважно без опадів.

«Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня в межах +12, +17°C. І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6, +12°C, у Карпатах ще нижче на кілька градусів. У Києві першого квітня очікується періодично дощ та тепла погода температурою повітря до +15°C», – додала Діденко.

Зауважимо, що Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня. Дата щороку змінюється, залежно від дня святкування Великодня і відзначається у шосту неділю Великого посту – за тиждень до Великодня.

Нагадаємо, цей тиждень буде прохолодним та вологим через дію атмосферних фронтів, проте вже з середи очікується поступове потепління. Погода буде мінливою: від нічних заморозків на заході до майже травневого тепла на півдні наприкінці тижня.

Теги: прогноз погоди Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua