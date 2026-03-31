Якою буде погода на Вербну неділю? Прогноз синоптикині

Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня

Синоптикиня повідомила, що квітень в Україні розпочнеться з комфортного тепла

В Україну прийшли дощі, однак уже на Вербну неділю, 5 квітня, переважатиме сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня повідомила, що квітень в Україні розпочнеться з комфортного тепла – вдень температура повітря становитиме +10, +16°C, а також із необхідними опадами. За її словами, найближчої доби дощі очікуються періодично через вплив південної циклонічності, водночас у Криму переважно без опадів.

«Температура повітря в більшості областей України очікується протягом дня в межах +12, +17°C. І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6, +12°C, у Карпатах ще нижче на кілька градусів. У Києві першого квітня очікується періодично дощ та тепла погода температурою повітря до +15°C», – додала Діденко.

Зауважимо, що Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня. Дата щороку змінюється, залежно від дня святкування Великодня і відзначається у шосту неділю Великого посту – за тиждень до Великодня.

Нагадаємо, цей тиждень буде прохолодним та вологим через дію атмосферних фронтів, проте вже з середи очікується поступове потепління. Погода буде мінливою: від нічних заморозків на заході до майже травневого тепла на півдні наприкінці тижня.