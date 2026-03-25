Митрополит Епіфаній правитиме у Софії Київській

Предстоятель ПЦУ проведе особливу молитву до Богородиці перед іконою «Оранта»

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній у пʼятницю, 27 березня, проведе богослужіння в соборі Софії Київської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника ПЦУ Івана Сидора.

За словами Сидора, о 12:00 у соборі буде звершено особливу молитву з читанням акафіста до Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії перед її чудотворною іконою «Оранта».

Чудотворна ікона «Оранта» фото: Facebook/Іван Сидор

Нагадаємо, у неділю, 8 березня 2026 року, у День пам’яті преподобних отців Печерських, блаженніший митрополит Епіфаній звершив урочисту літургію в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ця подія стала знаковою, адже Ближні печери обителі, які були закриті на реставрацію та перевірки з серпня 2023 року, офіційно відновили прийом відвідувачів.

До слова, 23 березня Свято-Володимирський кафедральний собор, в якому понад шість десятиліть правив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, з Української православної церкви Київського патріархату перейшов до Православної церкви України.

Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 березня звершив у Володимирському соборі панахиду на могилі новопреставленого Святійшого Патріарха Філарета. Разом з предстоятелем автокефальної Української православної церкви молилися митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір, клірики собору, запрошене духовенство та рідні його Святості.