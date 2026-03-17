Яке релігійне свято відзначається 18 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 18 березня в церковному календарі – День пам’яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського

18 березня православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського. Це свято присвячене життю та духовному подвигу видатного богослова IV століття, який попри гоніння та вигнання залишився непохитним у відстоюванні християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Кирила Єрусалимського

Святий Кирило народився в Єрусалимі близько 315 року. Вихований у суворому християнському благочесті, він прийняв чернецтво, а згодом став архієпископом Єрусалимським. Його служіння припало на складні часи боротьби з аріанською єрессю. Через свою ревність у захисті істини Кирило тричі був вигнаний з кафедри за наказом язичницьких та аріанських правителів.

Святитель відомий своїми «Катехитичними повчаннями», які донині вважаються перлиною богословської думки. Він також був свідком чудесного знамення – появи Хреста Господнього на небі над Єрусалимом у 351 році. Кирило присвятив життя зміцненню віри серед пастви та відбудові християнських святинь.

Молитви дня

О, святителю отче Кириле! Ти, що словом і життям своїм світло істини утверджував і за віру Христову вигнання мужньо терпів. Моли милостивого Бога, щоб дарував нам серце чисте, розум світлий і силу духу в часи випробувань. Поглянь на нас, що пам’ять твою вшановуємо, і допомоги твоєї просимо: визволи нас від усякої омани, зміцни в любові до ближніх та настав на шлях спасіння. Нехай молитвами твоїми сподобимося Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Кириловим» і вважали, що з нього починається остаточне пробудження природи від зимового сну:

  • Якщо на Кирила з’явилися перші квіти мати-й-мачухи – очікуйте на теплий і сонячний квітень.
  • Якщо до цього дня прилетіли лебеді – літо буде довгим і погожим.
  • Поява комарів 18 березня віщувала ясну і суху погоду на найближчі тижні.
  • Хмари пливуть високо і швидко – до гарної погоди без тривалих опадів.

У давнину вірили, що якщо в цей день ще лежить багато снігу, то він скоро почне стрімко танути, наповнюючи річки водою.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

