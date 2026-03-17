Ростислав Вонс
Помер глава Грузинської православної церкви
Ілія II обіймав посаду патріарха Грузії з 1977 року
фото: грузинські ЗМІ

Раніше Ілія II опинився в реанімації через погіршення здоровʼя

Католикос-патріарх всієї Грузії Ілія II помер у віці 93 років. Раніше патріарха було госпіталізовано через погіршення стану здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грузинські ЗМІ, зокрема Rustavi 2.

Ілія II, який очолював Грузинську православну церкву майже півстоліття, був обраний патріархом країни в 1977 році. Ілія Шіоашвілі зійшов на патріарший престол у віці 43 років. Це найтриваліше патріаршество в історії Грузинської православної церкви.

Зазначається, що Ілія II прагнув відновити багатовікові монастирі та церкви. За допомогою прихожан будувалися нові собори. Коли Ілія II став патріархом, у Грузії було 50 церков, а Божественну літургію відправляли кілька десятків священнослужителів. Сьогодні ж богослужіння проводяться у понад 2 тис. церков, а єпархій налічується 46.

Через стан здоров’я патріарх вже не міг регулярно відправляти Божественну літургію. Його паства завжди з особливим нетерпінням чекала на його проповіді.

Ім'я Ілії II асоціюється з відновленням та будівництвом церков і монастирів у Грузії, починаючи з радянського періоду, відновленням автокефалії Грузинської православної церкви, відкриття богословських семінарій та гімназій, зростання кількості єпархій, парафій та духовенства, поглиблення міжнародних контактів, а також численні значущі публікації та наукові й освітні ініціативи.

Особливе місце в служінні Ілії II займає визнання автокефалії Грузинської Церкви Вселенським Патріархатом у 1990 році. Ілія II написав понад 20 ікон, серед яких найвизначнішою є «Свята Трійця». З благословення Його Святості були видані Біблія, численні богословські збірки, брошури та книги сучасною грузинською мовою. Ілія II також заснував традицію загального хрещення немовлят.

Читайте також:

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
24 лютого, 22:00
Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
23 лютого, 20:13
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
Зірка українських серіалів втратила єдиного сина на війні
1 березня, 07:50
Через смерть уболівальника зустріч між «Спортингом» та «Леганесом» не була дограна
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
2 березня, 10:02
Священний місяць Рамадан 2026
Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс
2 березня, 21:43
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 березня 2026: традиції та молитва
4 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
11 березня, 22:00
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 березня 2026: традиції та молитва
15 березня, 22:00

У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової
У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової
Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ
Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер
Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер
Скільки російських окупантів щомісячно знищують ЗСУ? Зеленський назвав приголомшливу цифру
Скільки російських окупантів щомісячно знищують ЗСУ? Зеленський назвав приголомшливу цифру

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
