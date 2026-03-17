Помер глава Грузинської православної церкви

Раніше Ілія II опинився в реанімації через погіршення здоровʼя

Католикос-патріарх всієї Грузії Ілія II помер у віці 93 років. Раніше патріарха було госпіталізовано через погіршення стану здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грузинські ЗМІ, зокрема Rustavi 2.

Ілія II, який очолював Грузинську православну церкву майже півстоліття, був обраний патріархом країни в 1977 році. Ілія Шіоашвілі зійшов на патріарший престол у віці 43 років. Це найтриваліше патріаршество в історії Грузинської православної церкви.

Зазначається, що Ілія II прагнув відновити багатовікові монастирі та церкви. За допомогою прихожан будувалися нові собори. Коли Ілія II став патріархом, у Грузії було 50 церков, а Божественну літургію відправляли кілька десятків священнослужителів. Сьогодні ж богослужіння проводяться у понад 2 тис. церков, а єпархій налічується 46.

Через стан здоров’я патріарх вже не міг регулярно відправляти Божественну літургію. Його паства завжди з особливим нетерпінням чекала на його проповіді.

Ім'я Ілії II асоціюється з відновленням та будівництвом церков і монастирів у Грузії, починаючи з радянського періоду, відновленням автокефалії Грузинської православної церкви, відкриття богословських семінарій та гімназій, зростання кількості єпархій, парафій та духовенства, поглиблення міжнародних контактів, а також численні значущі публікації та наукові й освітні ініціативи.

Особливе місце в служінні Ілії II займає визнання автокефалії Грузинської Церкви Вселенським Патріархатом у 1990 році. Ілія II написав понад 20 ікон, серед яких найвизначнішою є «Свята Трійця». З благословення Його Святості були видані Біблія, численні богословські збірки, брошури та книги сучасною грузинською мовою. Ілія II також заснував традицію загального хрещення немовлят.