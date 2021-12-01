Легендарний доброволець Да Вінчі отримав звання Героя України (фото)

Командир роти «Правого сектору» отримав звання Героя України з рук президента

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради голова держави вручив державні нагороди. Зокрема, легендарний українький доброволець Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі) отримав звання Героя України та орден «Золота зірка».

«Ця почесна відзнака не тільки Да Вінчі, а великий крок для всіх наших добровольців! Я не вірю, що це сталося! Справді історичний момент!», – зазначила із цього приводу на своїй Facebook-сторінці співробітниця Мінветеранів Ганна Демиденко.

фото: Kristina Berdynskykh/Facebook

На думку посадовиці, ця відзнака стала результатом семи років наполегливої боротьби громадського суспільства за офіційне визнання добровольчого руху.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) – командир 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор». Дмитро – активний учасник Майдану, пішов на війну ще у 2014 році, коли йому було лише 18 років. Брав участь у боях за Карлівку, воював у Пісках, обороняв Савур-Могилу тощо, був поранений. Має неофіційну відзнаку «Народний герой України».

Нагадаємо також, що під час свого виступу у Верховній Раді Зеленський пообіцяв забезпечити житлом усіх ветеранів АТО та ООС, що стоять на квартирній черзі.

Читайте також: