Резніков висловився за легалізацію зброї в Україні: зараз це на часі

Рєзніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав легалізацію обігу зброї в Україні та закликав українців пройти опитування щодо ставлення громадян до цього питання. Свою точку зору міністр опублікував у Facebook.

Резніков обґрунтував свою думку не як міністр оборони, а як юрист.

«По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення «не на часі», бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це. Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально «ліберальний» спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником», – зазначив Рєзніков.

Міністр переконаний, що бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом, адже в країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі – незадекларованої.

Міністр вважає, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї.

«По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури. Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури», – йдеться у дописі.

Резніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві, і кожному озброєному громадянині.

Нагадаємо, що в умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни змінили думку на протилежну, а майже половина з них хоче, щоби зброю мали члени родини.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.