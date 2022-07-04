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    Соціум

    У Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінню зброєю

    З вересня у Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінням зброєю - У Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінню зброєю
    З вересня у Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінням зброєю

    Польща намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі

    У Польщі з вересня планують навчати дітей віком від 13 років володіти зброєю на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну. На думку польських посадовців, це необхідні навички, які можуть знадобитися у разі небезпеки.

    Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек. За його словами, це наслідки повномасштабної війни в Україні.

    «Якби чинний міністр 10 років тому запропонував, щоб учні ходили на такі заняття, його б висміяли. Проте те, що ми побачили в Україні, і те, як ця війна велася, з якими звірствами, показали нам, що небезпека реальна. Це необхідні навички, які будуть корисними для безпеки у разі ескалації‘», – вважає Чарнек.

    Польща намагається відновити навчання володінню зброєю в школах, включаючи теоретичне навчання у восьмому класі, а також тактичне та практичне навчання у дев’ятому класі. Інструкція поєднуватиме технологію віртуальної реальності та особисту стрільбу в тирах.

    «Якщо Росія коли-небудь задумає напасти на Польщу, то Кремль повинен знати, що 40 млн поляків готові встати зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину‘», –заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Польщі дітей від 13 років навчатимуть володінню зброєю