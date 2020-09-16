Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій»



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Чехія була ресурсним хабом, а Польща стала інкубатором Telegram-каналів і надала притулок опозиції, а Україна стала форпостом провокацій, - Лукашенко

Керівник Білорусі звинуватив у масових протестах США і їхніх «сателітів» Польщу, Литву, Чехію і Україну

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко знайшов винних у масових акціях протесту в країні — це США та їхні «сателіти», серед яких і Україна. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з «політичним активом» країни, повідомляє Белта.

За його словами, «агресори» готувались до цього часу «Ч» десять років.

«Щоби зняти одразу всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні глобальних центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше — їхня мережа фондів з підтримки, так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна», — розповів Лукашенко.

Він зазначив, що Чехія була ресурсним хабом, а Польща стала інкубатором Telegram-каналів і надала притулок опозиції.

«Україна, незважаючи на нашу незмінну підтримку, всупереч духу наших взаємин стала форпостом політичних провокацій. Таким чином, ми чітко бачимо суб'єктів цього процесу, їх провідників і пособників», – стверджує Лукашенко.

Як повідомлялося раніше, під час слухань в Європейському парламенті верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом, оскільки результати президентських виборів в Білорусі були сфальсифіковані. При цьому Боррель спочатку назвав Лукашенка «нелегітимним президентом України».

Як повідомлялось, 15 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

Згодом нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.