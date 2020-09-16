Папа Римський розглядає можливість візиту в Білорусь



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Папа Римський Франциск

У Ватикані підкреслили, що «Білорусь завжди виявляла велику зацікавленість у візиті Папи»

Папа Римський Франциск може відвідати Білорусь. У Ватикані розглядають таку можливість, однак конкретної дати візиту не називають.

Про це повідомляється на сайті білоруської католицької церкви Catholic.by з посиланням на держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна.

Паролін підкреслив, що «Білорусь завжди виявляла велику зацікавленість у візиті Папи». Однак, за словами держсекретаря, «ці плани не були конкретизовані». А зараз пандемія коронавірусу заблокувала усе невідомо на який час, констатував він.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 11 вересня на зустрічі з секретарем з відносин з державами Державного секретаріату Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлахером підтвердив запрошення Папі Римському Франциску відвідати країну.

«Хотів би передати Папі Франциску, що запрошення відвідати Білорусь залишається в силі», – сказав Макей.

Зазначимо, що у Ватикані наполягають на тому, щоб главі білоруських католиків Тадеушу Кондрусевичу дозволили в'їзд в Білорусь. Раніше Кондрусевич закликав владу Білорусі розпочати конструктивний діалог із суспільством на тлі протестів.

31 серпня його не пустили в країну, коли він повертався з Польщі. Органи внутрішніх справ визнали його паспорт громадянина Білорусі недійсним.

к повідомлялося раніше, під час слухань в Європейському парламенті верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом, оскільки результати президентських виборів в Білорусі були сфальсифіковані. При цьому Боррель спочатку назвав Лукашенка «нелегітимним президентом України».

Як повідомлялось, 15 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

Згодом нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.