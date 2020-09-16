МЗС України: паломники на кордоні забезпечені всім необхідним
Хасидів вдалося забезпечити паломників кошерною їжею і напоями
Паломники на кордоні з Білоруссю, які намагаються потрапити в Україну, забезпечені усі необхідним, зокрема їжею та напоями.
Про це написав у Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
Він розповів, що багато часу приділив у вівторок тематиці хасидів і ситуації в окремих пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю, в тому числі провів зустріч з послом Ізраїлю Джоелем Ліоном.
За словами Єніна, попри те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським і українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, посольств Ізраїлю в Україні та Білорусі, а також низки єврейських громад України вдалося забезпечити паломників кошерною їжею і напоями.
У МЗС нагадали про необхідність неухильного дотримання законодавства України з питань в'їзду і перебування на її території.
До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання «зеленого коридору» для євреїв-хасидів.
Як відомо, 15 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.
Нагадаємо, громадянин Ізраїлю спробував незаконно потрапити до України з Білорусі через болота.
Як повідомлялося, Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі.
До слова, хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею.
Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.
Прикордонники прогнозують прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікується прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців.
У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.
Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.