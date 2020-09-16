В жовтні Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання



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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу

Крім того, країни вже проводять військові навчання під назвою «Слов'янське братство»

Росія та Білорусь в жовтні проведуть спільні військові навчання. Про це 16 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ТАСС передає.

«Росія та Білорусь в жовтні проведуть спільні навчання. Росія та Білорусь в цьому році проведуть близько 130 заходів у військовій сфері», – цитує його слова агентство.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи поточні військові навчання «Слов'янське братство», заявив:

«Ми домовилися з президентом Росії, що нам треба продовжити навчання на території Білорусі «Слов'янське братство», які проходять під Брестом. Ми вітаємо ці навчання, і добре, що вони проходять, до того ж як мені доповідають, успішно. Треба подумати про другий етап навчань та інших навчаннях, виробити план, не озираючись по сторонах, хто і що скаже».

Нагадаємо, що американські винищувачі патрулювали небо над Україною.

Також, на Дунаї українські і румунські прикордонники провели спільні навчання.