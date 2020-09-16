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    В жовтні Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання

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    <span>Міністр оборони РФ Сергій Шойгу</span> - В жовтні Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання
    Міністр оборони РФ Сергій Шойгу

    Крім того, країни вже проводять військові навчання під назвою «Слов'янське братство»

    Росія та Білорусь в жовтні проведуть спільні військові навчання. Про це 16 вересня заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ТАСС передає.

    «Росія та Білорусь в жовтні проведуть спільні навчання. Росія та Білорусь в цьому році проведуть близько 130 заходів у військовій сфері», – цитує його слова агентство.

    «Ми домовилися з президентом Росії, що нам треба продовжити навчання на території Білорусі «Слов'янське братство», які проходять під Брестом. Ми вітаємо ці навчання, і добре, що вони проходять, до того ж як мені доповідають, успішно. Треба подумати про другий етап навчань та інших навчаннях, виробити план, не озираючись по сторонах, хто і що скаже».

    Нагадаємо, що американські винищувачі патрулювали небо над Україною.

    Також, на Дунаї українські і румунські прикордонники провели спільні навчання.

    Білорусь Росія військові навчання військові навчання
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