Марія Берлінська. Досьє на волонтерку, ім'я якої у всіх на вустах

Раніше громадську діячку та ветеранку війни вважали претенденткою на посаду міністра оборони

9 серпня росіяни обстріляли центр Чернігова, де проходила виставка дронів DemoDay. Однією з організаторок події була волонтерка Марія Берлінська. Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро людей, зокрема й дитина – дівчинка шести років. Кількість постраждалих – понад 150 людей.

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Ракетний удар по драмтеатру у Чернігові, де проходила виставка дронів

Росія вдарила балістичною ракетою по драматичному театру, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay. На виставці мали були присутні українські виробники безпілотників, представники льотних шкіл та військові, які застосовують дрони на фронті.

За словами Берлінської, як тільки оголосили повітряну тривогу в місті захід зупинили й учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, проте частина людей проігнорували повідомлення.

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Також організаторка виставки дронів стверджує, що подію було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, а конкретне місце події «повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу».

Наразі організатори працюють з СБУ та надають всі необхідні дані для оперативного розслідування. Як зауважила Берлінська, попередньо за погодженням з місцевою владою подібні заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

«Співчуття загиблим і пораненим. Повірте, я б хотіла загинути замість них», – підсумувала Берлінська.

Міська рада заявила, що з ними не погоджували проведення заходу. Водночас Чернігівська обласна військова адміністрація зауважила, що їм приходив лист, де повідомлялося про проведення саме закритого заходу. Організатори просили ОВА забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування.

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Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська – військова та громадська діячка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки та проєкту «Невидимий батальйон» (покликаний захищати права українських військовослужбовиць). Служила в батальйоні «Айдар». Родом із Кам’янця-Подільського на Хмельниччині.

Марія Берлінська захищала Україну під час вторгнення Росії на Донбас фото з відкритих джерел

У 2009-2013 роках (з якого раніше була відрахована у 2005-му за академічну неуспішність) навчалась на заочному відділенні історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету, 2011-го вступила на денне відділення факультету корекційної та соціальної педагогіки й психології. Водночас дописувала у місцеві газети.

2013-го Марія Берлінська вступила на магістратуру Києво-Могилянської академії на програму «Юдаїка», проте у вересні 2014-го полишила навчання. У 2015 році все ж захистила диплом.

У серпні 2014-го жінка, виявивши бажання взяти участь у визволенні зайнятих росіянами територій звернулася до на той час добровольчого батальйону «Айдар», звідки її послали на кількаденні курси підготовки аеророзвідників, що здійснювалися на крихітних невідповідних для війни дронах. Восени вона дивом вижила під диверсії окупантів. Берлінська брала участь в бойових діях, де відповідала за аеророзвідку. Метою Марії стало вдосконалити цей напрямок та передавати сучасні навички з аеророзвідки українським військовим на фронт.

Займатися дронами та навчати військових Берлінська почала ще у 2014-му. Саме за її сприяння в Україні скасували гарантійні листи, мито та ПДВ на дрони, а митна служба перестала вважати БПЛА товарами подвійного призначення. У березні 2023 року Берлінська започаткувала програму підтримки ударних дронів «Люті пташки».

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При проходженні курсів керування безпілотниками, Марія зрозуміла, що держава не забезпечує ні фахівцями, ні безпілотниками, знайшла однодумців і створила Центр підтримки аеророзвідки, який функціонує з січня 2015 року.

Ані держава, ані волонтерські центри не проводять системного навчання, а ті організації, які займаються БПЛА, більше спрямовують зусилля на польоти, виїзди й конструювання нових БПЛА. Комерційні організації, які розробляють БПЛА, готують фахівців під свої потреби, але це коштує відчутних грошей. Системні курси з’явилися лише нещодавно, з ініціативи Марії.

Центр шукає безпілотники через волонтерів, спонсорів, діаспору, бо не кожен може дозволити собі придбати апарат за декілька тисяч доларів. Центр готує фахівців для ЗСУ і для добровольчих батальйонів.

24 лютого 2022 року Марія зустріла новину про повномасштабне вторгнення росіян в Україну перебуваючи в аеропорту Вашингтона. Скоординувавшись з фондом «Повернись живим», вона зайнялась питанням максимально швидкої допомоги військовим засобами захисту та аеророзвідки.

Після повернення в Україну, Марія включилась до питань забезпечення та налагодження процесів навчання аеророзвідників БПЛА.

34-річна Берлінська впевнена, що швидкої перемоги не буде, тому вона намагається достукатися до влади та переконати у необхідності переведення економіки на військові рейки та робити ставку саме на ударні дрони, які в десятки разів дешевші, ніж артилерійські снаряди.

Громадська діячка переконана, що нині Україна програє у війні. Крім того, вона вважає, що Росія має перевагу у кількості боєздатних осіб, тож в України можуть закінчитися люди. «Для того, щоб перемогти, нам потрібно вийти з теплої ванни пропаганди та реально зрозуміти, що відбувається. Бо тільки розуміючи об'єктивну ситуацію можна ухвалювати адекватні рішення. Ми перебуваємо на початку війни з дуже серйозним ворогом», – заявила нещодавно Берлінська.

Також вона наголосила, що у Міноборони немає компетентного та відповідального лідера. «Треба мати совість і йти з посади», – натякнула Резнікову волонтерка.

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Також вона відома гострими висловами та критикою щодо влади та її бездіяльності у війні, починаючи з 2014 року.

Міністерка оборони?

Нині існують припущення про те, що удар по драмтеатру у Чернігові «навели», щоб «втопити» співорганізаторку виставки дронів Марію Берлінську.

Останнім часом усе частіше обговорюють відставку чинного міністра оборони Олексія Резнікова. Чутки про це час від часу виникають після низки корупційних скандалів у Міноборони – з початку 2023 року. Чимало українців прихильні до Марії Берлінської, тож вважають її гідною кандидаткою на місце глави оборонного відомства.

«Щоб одразу припинити чутки – я не маю жодних політичних амбіцій і не претендую на жодні посади», – наголосила Берлінська ще на початку серпня.

Звинувачення та захист: як відреагували українці на причетність Берлінської до трагедії у Чернігові

Після російської терористичної атаки низка користувачів соцмереж розкритикували організаторів виставки дронів, яка в той час відбувалася у будівлі драмтеатру, заявивши, що вони наразили людей на небезпеку, влаштувавши такий захід неподалік від кордону з Росією.

Головним об'єктом критики стала саме Берлінська. Після ракетного удару деякі українці накинулися на відому волонтерку та почали звинувачувати її у трагедії. Військові вважають, що волонтерка має бути покарана.

Проте у коментарях чимало користувачів стали на захист Берлінської.

Деякі захисники висловили сумнів щодо участі Берлінської у війні й наголосили на причетності політики.

Водночас багато відомих українців підтримали її, наголосивши, що в атаці винна саме Росія. Дехто з них назвав атаку проти Берлінської російською ІПСО.

Український адвокат і колишній військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм підкреслив, що замість росіян люди почали звинувачувати Берлінську. Він наголосив, що громадська діячка «дуже багато зробила для обороноздатності України».

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Водночас Найєм вважає, що треба «зробити висновки», і пояснив, що такі заходи мають бути менш публічними.

Оксана Мороз проаналізувала реакцію соцмереж на удар і заявила, що це «класична російська інфооперація». Вона зауважила, що «призначити винних» простіше, ніж подумати й зробити висновки, а потім прокомунікувати їх. Наприклад, щодо зміни підходу до організації таких заходів.

«Цькування/розкол – те, чому аплодує росія. Це те, що віддаляє нас від перемоги», – підсумувала експертка.

Водночас правозахисниця Ольга Решетилова наголошує, що через Росію люди у небезпеці «щодня і щохвилини» в будь-якому місці. Вона згадала російські атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема удар по торговому центру в Кременчуці, по клініці у Вінниці та піцерії в Краматорську.

«У цій ситуації кожен повинен брати на себе максимальну відповідальність за своє життя. Ви або максимально дотримуєтеся правил безпеки, або не дотримуєтеся, беручи ризики тільки на себе, і тоді ні до кого жодних претензій не повинно бути», – впевнена Решетилова.

Виконавча директорка громадської організації Центр протидії корупції Дар’я Каленюк прокоментувала обурення в соцмережах і заявила, що росіянам «не вдасться зламати чи роз'єднати» українське суспільство.

Політолог і громадський діяч Віктор Таран закликав українців пам’ятати, що у трагедії «винні лише росіяни», а не волонтери, які організували захід.

Бізнесмен і військовий Володимир Стецик також підтримав Берлінську. Він наголосив, що не може обговорювати доцільність проведення події в Чернігові, але відчуває «надмірний спалах агресії». Також захисник подякував Берлінській.

Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи вдарили ракетами по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

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У результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.