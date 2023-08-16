США шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна

Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування зерна з України

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. Про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційні особи.

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Офіційні джерела повідомили, що Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування українського зерна.

США підтримують ініціативу, яка передбачає можливість перевезення Україною до чотирьох мільйонів тонн зерна через Дунай щомісяця до жовтня. Така підготовка стосується можливого сценарію, коли Росія не повернеться до угоди про зерно в найближчому майбутньому. Паралельно цьому, Туреччина докладає зусиль для залучення РФ назад до цієї угоди.

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Представник адміністрації США зазначив, що розглядаються різні можливі варіанти, включаючи й військові, для захисту суден, що направляються до українських портів на Дунаї та з них. Також вивчається ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів.

«Ми збираємося розглянути все», - заявив представник США.

Ерін Елізабет Маккі, помічник адміністратора USAID, підкреслила, що попри ці зусилля, вони не можуть повністю замінити транспортування зерна з портів Чорного моря, і можуть функціонувати як "тимчасова альтернатива".

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

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Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України. У листі, надісланому до Європейської комісії, троє литовських міністрів заявили, що порти Балтійського моря можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту українських продуктів, зокрема зернових». Це могло б допомогти перевозити 25 млн тонн зерна щорічно, вважають литовські чиновники.

Зазначимо, за даними турецьких ЗМІ, зустріч Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися наприкінці серпня. Туреччина на перемовинах із Росією буде прагнути відродити зернову угоду «в розширеному масштабі».

9 серпня Рада національної безпеки Туреччини, під керівництвом президента Ердогана, закликала Росію та Україну негайно сісти за стіл переговорів та «закінчити війну. У Раді нацбезпеки проаналізували, що подальша ескалація у регіоні, яка продовжилася ударами українських морських дронів по російських кораблях, матиме негативні наслідки для турецької держави.