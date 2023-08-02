Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
Лукашенко розуміє наслідки нападу на Польщу, яка є членом НАТО
фото з відкритих джерел

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі: «Організованих дій та спроб перетнути наш кордон не буде»

Коментуючи в ефірі радіо RMF FM ситуацію на польсько-білоруському кордоні генерал Вальдемар Скшипчак повністю виключив можливість нападу Білорусі на Польщу. Про це пише RMF FM. 

Білоруські гвинтокрили провели патрульні польоти поблизу польського кордону. Як запевнили польські військові, вони кордону Польщі не перетинали. «На мій погляд, це не є провокацією», – каже колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, коментуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні у ефірі радіостанції RMF FM.

«Організованих дій та спроб перетнути наш кордон не буде, тому що це була б агресія проти члена Альянсу», – зазначає генерал Вальдемар Скшипчак. Він також наголошує, що і Володимир Путін, і Олександр Лукашенко усвідомлюють військову перевагу НАТО у районі східного кордону Польщі.

При цьому колишній командувач Сухопутних військ не виключає можливості провокацій з боку Білорусії. Проте, за його словами, білоруси вже мали чимало можливостей використовувати свій спецназ проти польської прикордонної служби чи армії, але цими можливостями вони свідомо не скористалися.

«Слід мати на увазі, що якісь провокації чи спроби порушення кордону можуть статися. Але це будуть інциденти, організовані окремими людьми, які можуть спробувати щось зробити, влаштувати якісь вилазки, але після цієї акції вони намагатимуться втекти, аби не потрапити в полон», – пояснює генерал. Він також наголосив, що будь-який напад на польський кордон пов'язаний із негайною реакцією НАТО.

Скшипчак вважає, що насамперед слід побоюватися агентів, які вже перебувають на території країни. «Тепер, коли у ЗМІ з'явилося стільки інформації про те, що на нашій території розташовані сотні складів різних видів легкозаймистих та хімічних матеріалів, які по суті є біологічною або хімічною зброєю, вони можуть стати метою нападу. Якщо їх підпалити, ми отримаємо Армагеддон», – коментує він.

Генерал Вальдемар Скшипчак пояснює, що білоруською армією вже кілька років командують росіяни. Він також вважає, що дислоковані в Білорусі бійці Вагнера мають виконати кілька завдань. Одне із них – зібрати солдатів і командирів, які зараз

На його думку, «вагнерівці» також дуже важливі для президента Білорусі, який боїться повстання. Олександр Лукашенко готує собі такі формування, які зможуть протистояти повстанцям. Він усвідомлює це, і відчуває загрозу. Тому «вагнерівців» він використовуватиме насамперед для себе та для підготовки свого спецназу для запобігання чи боротьби з повстанням, яке може спалахнути в Білорусі.

Нагадаємо, білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею. 

У свою чергу НАТО повідомило, що веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів.  Як заявили в Альянсі, НАТО перебуває у контакті з польською владою. «Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що міністерство закордонних справ Польщі також висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте також: Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю
Теги: Білорусь кордон напад військові агресія путін Олександр Лукашенко Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сотні «вагнерівців» на двох літаках покинули ПАР і вилетіли у Москву
З ПАР до Москви відправилися сотні «вагнерівців» – ЗМІ
7 липня, 06:28
Верховна Рада 3 травня додала додаткові підстави для звільнення з військової служби
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію
18 липня, 19:40
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Міністр оборони Британії сказав, завдяки чому Україна зможе виграти війну
19 липня, 00:55
На церемонії засвітився відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян
Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)
6 липня, 17:55
«Зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року
Кремль відреагував на слова Ердогана про продовження зернової угоди
14 липня, 18:25
Зрадник Олег Царьов, який раніше вихваляв Путіна, тепер взявся відкрито його критикувати
«Система скрипит». Зрадник Царьов визнав, що Путін довів Росію до прірви
20 липня, 08:41
«Вагнерівці» у Білорусі розташовані в гарнізонах у Білій Підляській та Кольно
Польща готується до провокацій зі сторони РФ
20 липня, 14:07
Податкова та митниця повинні мати постійних керівників
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
30 липня, 21:28
Чиновники зможуть перетинати кордон лише з дозволу Офісу президента
Чиновникам закрили виїзд за кордон? Нардеп стверджує: «візи» видаватиме Єрмак
28 липня, 13:33

Політика

Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
Путін дав новий орден матері Кадирова
Путін дав новий орден матері Кадирова
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Україна дратує союзників своєю військовою стратегією та вимогами – ЗМІ
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: НАТО відреагувало
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ
Українські полонені могли потрапити в Угорщину через Туреччину – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
55K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
53K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
26K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
17K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту