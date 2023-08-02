Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі: «Організованих дій та спроб перетнути наш кордон не буде»

Коментуючи в ефірі радіо RMF FM ситуацію на польсько-білоруському кордоні генерал Вальдемар Скшипчак повністю виключив можливість нападу Білорусі на Польщу. Про це пише RMF FM.

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Білоруські гвинтокрили провели патрульні польоти поблизу польського кордону. Як запевнили польські військові, вони кордону Польщі не перетинали. «На мій погляд, це не є провокацією», – каже колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, коментуючи ситуацію на польсько-білоруському кордоні у ефірі радіостанції RMF FM.

«Організованих дій та спроб перетнути наш кордон не буде, тому що це була б агресія проти члена Альянсу», – зазначає генерал Вальдемар Скшипчак. Він також наголошує, що і Володимир Путін, і Олександр Лукашенко усвідомлюють військову перевагу НАТО у районі східного кордону Польщі.

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При цьому колишній командувач Сухопутних військ не виключає можливості провокацій з боку Білорусії. Проте, за його словами, білоруси вже мали чимало можливостей використовувати свій спецназ проти польської прикордонної служби чи армії, але цими можливостями вони свідомо не скористалися.

«Слід мати на увазі, що якісь провокації чи спроби порушення кордону можуть статися. Але це будуть інциденти, організовані окремими людьми, які можуть спробувати щось зробити, влаштувати якісь вилазки, але після цієї акції вони намагатимуться втекти, аби не потрапити в полон», – пояснює генерал. Він також наголосив, що будь-який напад на польський кордон пов'язаний із негайною реакцією НАТО.

Скшипчак вважає, що насамперед слід побоюватися агентів, які вже перебувають на території країни. «Тепер, коли у ЗМІ з'явилося стільки інформації про те, що на нашій території розташовані сотні складів різних видів легкозаймистих та хімічних матеріалів, які по суті є біологічною або хімічною зброєю, вони можуть стати метою нападу. Якщо їх підпалити, ми отримаємо Армагеддон», – коментує він.

Генерал Вальдемар Скшипчак пояснює, що білоруською армією вже кілька років командують росіяни. Він також вважає, що дислоковані в Білорусі бійці Вагнера мають виконати кілька завдань. Одне із них – зібрати солдатів і командирів, які зараз

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На його думку, «вагнерівці» також дуже важливі для президента Білорусі, який боїться повстання. Олександр Лукашенко готує собі такі формування, які зможуть протистояти повстанцям. Він усвідомлює це, і відчуває загрозу. Тому «вагнерівців» він використовуватиме насамперед для себе та для підготовки свого спецназу для запобігання чи боротьби з повстанням, яке може спалахнути в Білорусі.

Нагадаємо, білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею.

У свою чергу НАТО повідомило, що веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Як заявили в Альянсі, НАТО перебуває у контакті з польською владою. «Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що міністерство закордонних справ Польщі також висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка.