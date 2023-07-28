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«Росатом» вирішив підлабузнитись до марокканців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Росатом» вирішив підлабузнитись до марокканців
Росіяни запропонували проект для Марокко
фото з відкритих джерел

Росія та Марокко підписали меморандум щодо опріснення води

Російська державна корпорація «Росатом» яка неодноразово вносилась до списку санкцій з боку США та фірма Water and energy Solutions з Марокко уклали угоду про спільні проекти спрямовані на забезпечення марокканців прісною водою. Підписання меморандуму відбулося на форумі «Росія – Африка», який відбувався у Санкт-Петербурзі. Про це пишуть росЗМІ.

Меморандум між сторонами передбачає можливість використання технологій «Росатома» у сфері насичення промзон та населених територій нормальною водою. Сторони угоди передбачають спільну роботу з опріснення та очищення води.

Росіяни хвалять самі себе, і кажуть, що «Росатома» забагатий досвід у будівництві станцій опріснення та очищення води. Казахський Актау забезпечується чистою водою від опріснювача, збудованого «Росатомом». Також вони закінчуть будівництво опріснювача разом із АЕС «Аккую» у Туреччині, яка була відкрита нещодавно.

«Росатом» стверджує, що обладнання опріснювачів, які об'єднані з АЕС, є інновацією, а інтеграція з енергоджерелами дозволяє значно знизити витрати на опріснення води.

Нагадаємо, одна з найбільших державних компаній ворога «Росатом» залишається майже незайманою західними санкціями, незважаючи на очевидну та безпосередню причетність до терористичного захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Заклики виправити це з Києва та деяких інших європейських столиць, по суті, залишаються непочутими в Брюсселі, Вашингтоні та Відні (МАГАТЕ).

Як пише DS News rорпорація «Росатом» відзвітувала, що у 2022 р. отримала дохід від продажу на суму 1,7 трлн руб. (порівняно з 1,5 трлн руб. роком раніше), зокрема, збільшила закордонний виторг на 20% – до $11 млрд. Серед іншого корпорація будує нові атомні потужності, а її паливна структура «ТВЕЛ» зберегла переважну більшість замовників і навіть уклала 12 нових контрактів на постачання уранової продукції до семи країн.

Окрім наповнення бюджету країни-агресора «Росатом» становить ще більшу загрозу для України та світу своєю безпосередньою діяльністю. Так, проникнення їх у глобальні енергетичні ланцюжки робить політично залежними від Росії цілі країни та міжнародні організації (передусім МАГАТЕ). Ще гірше те, що частина більш ніж з 300 підприємств, що входять до корпорації, співпрацюють з військово-промисловим комплексом РФ  постачають матеріали та технології для виробництва зброї. Майже всім цим компаніям поки що вдалося сховатися від зливи під парасолькою Росатому, і завдяки цьому вони імпортують товари подвійного призначення, якими можна задовольняти військові потреби.

Раніше ЄС не ввів обмеження проти «Росатома» в 11 пакеті санкцій. Європейський Союз не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії «Росатом» у своєму одинадцятому пакеті санкцій.

За словами чиновника, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на «Росатом» у майбутньому пакеті.

У ЄС схиляються до думки, що «самі санкції» не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, існують «інші шляхи досягнення тієї ж мети».

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Теги: росія Європейський союз Марокко Африка технології військові Меморандум будівництво Міненерго санкції МАГАТЕ

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