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Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
Ракета влучила у чернігівський театр
фото з відкритих джерел

У вихідний святковий день в центрі Чернігова гуляли сотні людей з дітьми

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео фото 1

Cьогодні День Преображення Господнього, і у вихідний святковий день в центрі Чернігова гуляли сотні людей з дітьми.

На відео потрапив момент влучання ракети у драматичний театр, коли на його фоні фотографувалася молода жінка.

Поруч із драмтеатром П'ятницька церква XI століття. Містяни повідомляють, що в церкві в момент ракетної атаки також було багато людей на службі.

Дивіться також відео наслідків ракетного удару по Чернігову.

Теги: росія окупанти війна Чернігів ракета

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