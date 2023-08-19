Окупанти знищили драмтеатр у Чернігові: момент удару потрапив на відео
У вихідний святковий день в центрі Чернігова гуляли сотні людей з дітьми
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
Cьогодні День Преображення Господнього, і у вихідний святковий день в центрі Чернігова гуляли сотні людей з дітьми.
На відео потрапив момент влучання ракети у драматичний театр, коли на його фоні фотографувалася молода жінка.
Поруч із драмтеатром П'ятницька церква XI століття. Містяни повідомляють, що в церкві в момент ракетної атаки також було багато людей на службі.
Дивіться також відео наслідків ракетного удару по Чернігову.
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