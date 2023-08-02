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Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян
Найбільша загроза, від якої гинуть українські військові, – це російські міни 
фото: New York Times

«Вони мінують своїх мертвих, вони мінують наших мертвих, мінують усе, що можуть»

Протягом останніх двох місяців, коли українські війська намагаються прорвати російську оборону в широкому контрнаступі, щоб захопити окуповану територію на півдні, їхні підрозділи наткнулися на щільні мінні поля та сильний вогонь російської артилерії та безпілотників. Про це пише New York Times.

За минулий тиждень українські військові дозволили журналістам провідного американського видання відвідати кілька стабілізаційних точок з пораненими військовими ЗСУ вздовж 160 кілометрів південного фронту.

Видання пише про «високі втрати» українських військ при наступі на південь. Поблизу лінії фронту розташовані стабілізаційні пункти – тимчасові медичні пункти, де пацієнтів стабілізують для подальшої евакуації, отримують постійний приплив солдатів, поранених у боях.

«Цифри були «колосальними», – сказав медик із центру, де лікували трьох чоловіків зі 110-ї бригади.

Готуючи нові бригади для контрнаступу, Україна також створила розгалужену систему медичної евакуації з чотирма лініями надання допомоги, що охоплювала 20 міських лікарень області, масив стабілізаційних пунктів і до 50 медичних пунктів при бригадах.

Начальник військового госпіталю міста Запоріжжя доктор Роман Кузів у своєму мобільному має онлайнову базу завантаженості хворих по всьому Запорізькому фронті. Пацієнти позначені кольорами відповідно до тяжкості їхніх ран. «Я бачу, чи вони жовті, зелені чи червоні», – сказав він. За його словами, поки що система працювала на 20% своєї потужності.

Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що кожен поранений солдат отримує високий рівень допомоги протягом лише 25 хвилин після поранення, щоб врятувати життя, сказав він. Це не завжди можливо. Бойовий медик на передовій швидко надає першу допомогу, але вогонь російської артилерії часто настільки інтенсивний, що інколи підрозділи годинами не можуть евакуювати поранених, кажуть медики.

Машини швидкої допомоги, які перевозять солдатів на стабілізаційні пункти, також часто потрапляють під обстріл, і солдатам іноді доводиться тягнути або нести поранених кілька кілометрів пішки до автомобіля. 

«Кожен кілометр  – це кривава боротьба, оскільки контрнаступ просувається дуже повільно, а підрозділи стикаються з окопаною російською обороною та зазнають великих втрат. Війська, які очолюють наступ, останніми днями прорвали першу лінію оборони в районах, що потенційно відкривають шлях для глибшого наступу», – пишуть журналісти New York Times.

Точки стабілізації розташовані на відстані кількох миль від лінії фронту для безпеки та доступу до постійного водопостачання. Там лікарі лікують поранених від шоку та запобігають втраті крові, перш ніж відправляти пацієнтів до краще обладнаних стабілізаційних пунктів, де хірурги можуть оперувати, або до міських лікарень, кажуть лікарі.

Деякі лікарі стверджують, минулого року вони бачили гірші втрати в боях ніж зараз. Один сказав, що тоді в контрнаступі на Херсонщині лікували до 250 осіб на день. Український уряд не розголошує кількість втрат серед українських військових, але західні джерела говорять, що кількість загиблих і поранених перевищує 100 тис.

У перші місяці після російського вторгнення минулого року багато солдатів не мали бронежилетів і шоломів і часто отримували смертельні поранення в голову та грудну клітку, сказав начальник медичної служби 110-ї бригадидоктор Андрій Комаринець, який керує однією із найбільших точок стабілізації.

Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян фото 1

За його словами, тепер у всіх є бронежилети, але нова загроза – російські міни. «Вони мінують своїх мертвих, вони мінують наших мертвих, мінують усе, що можуть», – сказав він про російські війська. «Наші заходять в бункер і дистанційно його підривають. У них багато вибухівки».

Медики кажуть, що часто у таких пунктах стабілізації не вистачає персоналу, особливо медсестер, а додаткове обладнання медики очікують від пожертв, переважно від української діаспори з усього світу. «УЗД нам купили українці, які проживають в Австралії. У нас є автомобіль швидкої допомоги, куплений американцями і доставлений через українську церкву», – сказав Андрій Комаринець. У нас є два матраци від двох хлопців із Нідерландів, яких я ніколи не бачив, додав він.

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Теги: обстріл медик наступ поранення втрати роман солдат Україна військові українці контрнаступ

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