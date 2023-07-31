Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака

Чоловік був майстром спорту міжнародного класу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Осьмака.

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У червні цього року на війні проти російських окупантів загинув заслужений тренер України з марафонського бігу Ігор Осьмак.

Ігор народився у Києві. У дитинстві почав займатися спортом, обрав для себе легку атлетику. У 1990 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, а через вісім років отримав звання майстра спорту міжнародного класу.

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Ігор Осьмак став заслуженим тренером України у 2012-му. Понад 10 років він був тренером-викладачем з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності. Олімпійською ученицею Осьмака була марафонка Тетяна Гамера.

Тренер зі своєю вихованицею фото з відкритих джерел

Ігор із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у складі тероборони. У травні цього року на своїй сторінці у соцмережах чоловік повідомив, що завершив військові навчання у Львівській області та повертається додому, після чого вирушає на фронт. Та менше ніж за місяць, у червні, з передової надійшла сумна звістка про долю атлета. Ігор Осьмак загинув у запеклих боях на сході України. Захиснику було 57 років.

Ігор Осьмак був другом для багатьох спортсменів і тренерів фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.