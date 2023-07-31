Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака
Ігор загинув у 57 років
фото з відкритих джерел

Чоловік був майстром спорту міжнародного класу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Осьмака.

У червні цього року на війні проти російських окупантів загинув заслужений тренер України з марафонського бігу Ігор Осьмак.

Ігор народився у Києві. У дитинстві почав займатися спортом, обрав для себе легку атлетику. У 1990 році закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, а через вісім років отримав звання майстра спорту міжнародного класу. 

Ігор Осьмак став заслуженим тренером України у 2012-му. Понад 10 років він був тренером-викладачем з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності. Олімпійською ученицею Осьмака була марафонка Тетяна Гамера.

Тренер зі своєю вихованицею
Тренер зі своєю вихованицею
фото з відкритих джерел

Ігор із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у складі тероборони. У травні цього року на своїй сторінці у соцмережах чоловік повідомив, що завершив військові навчання у Львівській області та повертається додому, після чого вирушає на фронт. Та менше ніж за місяць, у червні, з передової надійшла сумна звістка про долю атлета. Ігор Осьмак загинув у запеклих боях на сході України. Захиснику було 57 років.

Ігор Осьмак був другом для багатьох спортсменів і тренерів
Ігор Осьмак був другом для багатьох спортсменів і тренерів
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Теги: спорт війна пам'ять смерть військові тренер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році Максим підписав контракт зі Збройними силами 
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
6 липня, 09:00
Під час повномасштабного вторгнення Андрій знову взяв до рук зброю, щоб боронити Україну
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Шияна, який пішов на фронт у 19 років
7 липня, 09:00
Раніше Артем служив у президентському полку
Хвилина мовчання: згадаймо Артема Вакулінського, який ціною життя врятував побратима
18 липня, 09:00
Всеволод мріяв першим увійти у звільнений Севастополь – своє рідне місто
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
21 липня, 09:00
Андрію Літвінову був 41 рік
Повернувся з Домінікани, аби захищати рідну Донеччину. Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Літвінова
25 липня, 09:00
Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
26 липня, 09:00
Онлайн-сервіси мають значний вплив на психіку
Онлайн-сервіси можуть викликати звикання і спричинити психічні проблеми
28 липня, 13:00
Сергій із самого дитинства мріяв про медичну кар’єру і хотів рятувати людей
Хвилина мовчання: згадаймо лікаря-травматолога Сергія Гриценка
27 липня, 09:00
Спершу Єгор боронив Харківщину, згодом – рідну Донеччину
Хвилина мовчання: згадаймо Єгора Шумаєва з Донеччини
28 липня, 09:00

Новини

Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака
Хвилина мовчання: згадаймо заслуженого тренера Ігоря Осьмака
Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві
Україна вперше в історії відібралася до олімпійської кваліфікації з хокею на траві
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна поступилася Франції у чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Україна перемогла США на чемпіонаті світу з фехтування
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Тенісист Марченко присвятив українцям здобутий в Еквадорі титул
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)
Ірина Геращенко вперше стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
52K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
31K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
18K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
14K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
12K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту