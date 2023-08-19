Ракетний удар по Чернігову: організаторка виставки дронів відповіла на звинувачення

Організаторка виставки дронів стверджує, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою

За словами Берлінської, як тільки в місті оголосили повітряну тривогу захід зупинили

Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay. На удар відреагувала одна з організаторок виставки дронів у Чернігові Марія Берлінська.

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Одна з організаторок виставки дронів у Чернігові відреагувала на ракетний удар РФ фото: скріншот

За словами Берлінської, як тільки оголосили повітряну тривогу в місті захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, проте частина людей проігнорували повідомлення.

Також організаторка виставки дронів стверджує, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, а конкретне місце події «повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу».

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Наразі організатори працюють з СБУ та надають всі необхідні дані для оперативного розслідування. Як зауважила Берлінська, пепередньо за погодженням з місцевою владою подібні заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

Наслідок удару РФ по Чернігівському драмтеатру колаж: glavcom.ua

Станом на 13:49 кількість загиблих зросла до шести. Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у важкому стані.

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До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.