Сьогодні 125 років від дня народження Ґолди Меїр: найцікавіше з біографії

Жінка стала «аномальним явищем» для тодішньої патріархальної влади

Голда Меїр була першою жінкою прем'єр-міністром Ізраїлю, однією з його засновників, успішним політиком, справжньою «залізної леді». Вона стала «аномальним явищем» для тодішньої патріархальної влади, зокрема через свою залізну рішучість у поєднанні з шармом, доброзичливістю, безкомпромісністю і повною відданістю своїй країні.

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Голда Меїр народилася в Києві в бідній єврейській родині

Її батько був теслею, мати – годувальницею. У сім'ї було 8 дітей, проте вижили з них тільки троє – сама Голда й дві її сестри. Чотири хлопчики та дівчинка померли незабаром після народження. Старша сестра Голди Шейна часто втрачала свідомість у школі, тому що виходила з дому вранці голодна, а її молодша сестра Ципка невтомно стогнала. Щоб зустріти Священний день відпочинку в п'ятницю ввечері, сім'я почувалася щасливою, якщо вдавалося зберегти трохи сушеної риби та потім поїсти її з картоплею.

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Тодішній Київ і Пінськ були небезпечними для єврейської сім'ї. Тому в 1903 році батько відправився на заробітки в США. Три роки по тому дружина і дочки приєдналися до нього й оселилися в Америці.

Сім'я Голди жила в Мілуокі, штат Вісконсин. Закінчивши перший ступінь місцевої школи, дівчина вирішила далі вчитися в Денвері. Однак їй не вистачало грошей навіть на квиток, а батьки були проти переїзду. Тому чотирнадцятирічна Голда стала працювати вчителькою англійської мови для нових емігрантів, заробляючи по 10 центів на годину.

Врешті-решт вона таки покинула рідну домівку, залишивши записку з проханням не турбуватися про неї.

«[...] Я засвоїла дуже важливий урок: людина завжди може зробити трохи більше від того, що вчора здавалося межею її можливостей», – зазначала прем'єр-міністр.

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Мати Голди – Блюма Мабович – мала своє уявлення про жіночу долю, через що між нею і дочкою часто траплялися суперечки. Блюма ж мала інше бачення майбутнього Голди: дочка мала знайти роботу клерка в центрі міста та вийти заміж.

«Те, що я жінка, ніколи мені не заважало. Ніколи у мене не виникали почуття незручності та комплекс неповноцінності, ніколи я не думала, що чоловіки кращі за жінок або що народити дитину – нещастя. Ніколи. І чоловіки зі свого боку ніколи не надавали мені якихось особливих пільг. Але, як на мене, правда і те, що для жінки, яка хоче вести не лише домашнє, але й громадське життя, усе значно важче, ніж для чоловіка, бо на неї лягає подвійний тягар», – розповідала Меїр.

У 1917 році Голда вийшла заміж за Морріса Меєрсона, який поділяв її погляди. Через кілька років після весілля подружжя переїхало в Палестину.

В Єрусалимі Голді та Морісу доводилося жити в маленькому будиночку з двох кімнат без опалення. У 1924 році на світ з'явився їхній син, згодом – донька. Щоб мати можливість платити за будинок, Голда брала додому чужу білизну і прала її в тазі, нагріваючи воду на вулиці.

«Мойсей водив нас пустелею 40 років, щоб привести до єдиного місця на Близькому Сході, де геть немає нафти», – казала Меїр.

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Жінка упродовж кількох років займалася громадською діяльністю, а в 1948 році відбулося підписання Декларації про незалежність Ізраїлю. Голда Меїр стала однією з підписантів. Так здійснилася мрія майбутнього прем'єр-міністра – вона на власні очі побачила, як народжується незалежна Ізраїльська держава.

«Дві небезпеки підстерігають тих з нас, хто зʼявився як нова самостійна держава: по-перше, небезпека засидітися в минулому; по-друге, ілюзія, що політична незалежність негайно розвʼяже всі наші проблеми», – пояснювала жінка.

Наступного дня після підписання Декларації на Ізраїль напали об'єднані війська Єгипту, Сирії, Лівану, Йорданії та Іраку. Тоді почалася політична кар'єра однієї з найвидатніших жінок у світі. Вона працювала послом в Москві, потім – керувала міністерством праці та соціального забезпечення, міністерством закордонних справ Ізраїлю. 17 березня 1969 року Голда Меїр стала першою в історії жінкою – прем'єр-міністром Ізраїлю.

«У мої плани ніколи не входило стати премʼєр-міністром, власне, я взагалі ніколи не думала про посади. [...] Стала премʼєр-міністром — і стала, точнісінько так само, як мій молочник став командиром нашого аванпосту на горі Хермон. Ані мені, ані йому особливого задоволення робота не приносила, однак і він, і я намагалися виконати її якомога краще», – казала Меїр про посаду премʼєр-міністра.

Крім того, Голда стала першим прем'єр-міністром Ізраїлю, хто отримав аудієнцію у Папи Римського.