Український лоукостер тимчасово дозволив безкоштовно перевозити багаж

Лоукостер запровадив святкову акцію для пасажирів на сім днів

Багаж без доплат доступний пасажирам, які забронювали переліт з 7 до 14 січня

Українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами. Як повідомили у пресслужбі лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня.

У цей період пасажири, які придбають квитки Smart за ціною найнижчого рівня тарифу Light зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кг. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу.

Здійснити такий переліт потрібно до 31 жовтня 2022 року.

«Кількість квитків не обмежена, але пам'ятай, що умови діють тільки до 14 січня. А якщо ти подорожуєш у Гянджу (Азербайджан), то можеш прихопити безкоштовно навіть до 32 кг», – зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що через складні погодні умови на новорічні свята авіакомпанія МАУ не лише затримала виліт чартерного рейсу в Домініканську республіку, а й змушена була залишити майже 70 одиниць багажу в Києві. Тому частина туристів прилетіла на відпочинок без валіз. Аналогічна історія з багажем сталась і на рейсі Azur Air – авіакомпанія була змушена залишити в Києві 60 валіз.