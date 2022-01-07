Український лоукостер тимчасово дозволив безкоштовно перевозити багаж
Багаж без доплат доступний пасажирам, які забронювали переліт з 7 до 14 січня
Українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами. Як повідомили у пресслужбі лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня.
У цей період пасажири, які придбають квитки Smart за ціною найнижчого рівня тарифу Light зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кг. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу.
Здійснити такий переліт потрібно до 31 жовтня 2022 року.
«Кількість квитків не обмежена, але пам'ятай, що умови діють тільки до 14 січня. А якщо ти подорожуєш у Гянджу (Азербайджан), то можеш прихопити безкоштовно навіть до 32 кг», – зазначили в компанії.
Раніше повідомлялося, що через складні погодні умови на новорічні свята авіакомпанія МАУ не лише затримала виліт чартерного рейсу в Домініканську республіку, а й змушена була залишити майже 70 одиниць багажу в Києві. Тому частина туристів прилетіла на відпочинок без валіз. Аналогічна історія з багажем сталась і на рейсі Azur Air – авіакомпанія була змушена залишити в Києві 60 валіз.
Зазначимо, Новий рік видався щедрим на пригоди для українських туристів, які полетіли на свята за кордон. Людей випробовувала негода: на єгипетському курорті Хургада та в Саудівській Аравії випав сніг.
Нагадаємо, експерти побоюються, що у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список).
Як відомо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.