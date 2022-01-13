Ексміністр «на пальцях» пояснив, чому накопичувальна пенсійна система є «пірамідою»

Політик пообіцяв «боротися до останнього», щоб пояснити людям, чим це може для них скінчитися

Пенсійна система із накопичувальним рівнем, яку планує запровадити чинна влада, є черговим способом надурити населення, забравши в нього кошти. Таку думку в етері токшоу «Аргумент» на каналі «Перший незалежний» повідомив колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Експосадовець наголосив, що розрахунки влади щодо накопичувальної частини пенсійних виплат виходять з того, що економіка упродовж наступних 35 років постійно зростатиме і не буде таких «провалів», які ставалися у 2008-2009 та 2014-2015 роках.

«Тобто, ми виходили з того, що 3% над рівнем інфляції накопичення йде. Я вам нагадаю, що у 2014-2015 роках інфляція була 49%», – наголосив Андрій Рева.

Ексочільник Мінсоцполітики зазначив, що протягом цих років у тих приватних накопичувальних пенсійних фондах, що існували в Україні, була від’ємна прибутковість.

«Ось уявімо собі, що ми с вами повернулися у 2000-й рік. І у нас з вами є 1 тис. грн, яку ми не хочемо використати на споживання, хочемо відкласти, щоб через 20 років потім повернулася вона до нас у вигляді прибутку. В нас є два шляхи.

Перший: послухати Третьякову, Лазебну, Шмигаля (Галина Третьякова – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Марина Лазебна – міністерка соціальної політики України, Денис Шмигаль – голова уряду – «Главком»), і віддати їх у державний пенсійний фонд.

І другий варіант: ми не слухаємо їх, не слухаємо Гетманцева (Данило Гетманцев – голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – «Главком»), а робимо так, як йому не подобається – ми беремо тисячу гривень у 2000 році і переводимо їх в долари. Тоді був курс п’ять до одного. Таким чином, із 1 тис. грн ми отримуємо $200. Далі ми робимо жахливу річ, з точки зору Гетманцева – кладемо під матрац або під подушку і 20 років чекаємо. Минуло 20 років. Що ми отримали на виході? Якщо ми сьогодні дістали подушку, поки ще Гетманцев не придумав закон, як нас змусити ці гроші легалізувати. Ми їх дістали і перевели в гривні. Скільки ми сьогодні отримаємо гривень? Я одразу скажу: 5300 грн. Наш вклад збільшився в 5,3 раза, правильно? Скільки ми б отримали, якби послухали Третьякову, Лазебну і Шмигаля із 1 тис грн? Відповідаю, запам’ятайте цю цифру, будь ласка, 381 грн. Ви б не тільки не збільшили свій вклад, ви б його втратили», – пояснив Рева.

Андрій Рева підсумував, що за часів очільництва ним Мінсоцполітики саме тому і не вводили «накопичувальний рівень» пенсій, що розуміли, чим це закінчиться, а саме «пограбує людей».

Раніше Андрій Рева повідомив, яка кількість працездатних українців не сплачує Єдиний соціальний внесок.

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