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Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ
Василь Малюк затримував зрадника особисто
фото: СБУ

Гучне затримання СБУ зрадника підірвала мережу

Сьогодні, 12 лютого стало відомо про затримання топового «щура» ФСБ. Затримував зрадника особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк. Як з'ясувалось, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України Дмитро Козюра. 

Кадри зі затримання, на яких Малюк тримає «за шкірку» зрадника, облетіли мережу. Звісно, що українці не змогли пройти повз такої події та відзначились оригінальністю під час створення мемів на цю тему.

Тут ж українці порівнюють затримання «щура» з фото, на якому колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розмовляв з невідомим працівником. На фотографії Гройсман чи то розлючений, чи то просто зосереджений, тоді як його співрозмовник збентежений або розгублений.

Блогер Антон Ходзе тоді вперше висміяв цю ситуацію. Він написав: «Коли гнав на Гройсмана в інтернеті, а він вичислив за IP і прийшов запитати».

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 1

Інший мем нагадує всім знайому ситуацію, коли батьки повертались з батьківських зборів і починали «виховувати» своїй дітей після почутого:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 2

Один з користувачів пропонує затримати Потапа (Олексія Потапенка), який днями відзначився своїми розповідями в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 3

Ще порівнюють День бабака у США і День щура в Україні:

Хтось детально роздивився кадри затримання:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 4

Інші користувачі буквально сприймають зрадника за щура:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 5
Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 6

Хтось навіть заримував цю подію. Користувач пише: «мініаюра: Малюк і пацюк».

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 7

Хтось з користувачів замінив обличчя зрадника на лице нардепки Безуглої:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 8

Один з користувачів і так висміяв подію:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 9

І звісно ж, не обійшлось без згадок про заробітні плати та збори на ЗСУ:

Мережа вибухнула мемами після затримання «щура» в лавах СБУ фото 10

Варто зазначити, що українці часто реагують на різні події мемами. Ймовірно, жодна гучна подія, затримання, обшуки не обходяться без них. Деякі користувачі в соціальних мережах навіть жартують, що скоро в навчальних закладах діти вивчатимуть «Мемологію по-українськи».

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Теги: мем жарт українці Василь Малюк

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