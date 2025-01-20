Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів

47-й президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп під час інавгурації

Дописувачі у мережі помітили, що Меланія Трамп у капелюшку нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna

Розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Так, дописувачі мережі спочатку жартували через те, що Трамп не міг поцілувати свою дружину через її капелюх. Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок і двічі чмокнути Меланію у щоку.

Потім дописувачі у мережі помітили, що Меланія у капелюшку дуже нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna.

фото: скриншот

скриншот з мережі

скриншот з мережі

скриншот з мережі

скриншот з мережі

скриншот з мережі

фото: скриншот

Klavdia Petrivna – українська співачка, авторка пісень, що зберігає анонімність. Набула швидкої популярності у соціальній мережі TikTok. Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах. На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею «Знайди мене». Від початку кар'єри виконавиця зберігає анонімність.

Були й такі, що порівнювали першу леді США через форму її капелюшка із торшером.

фото: скриншот

Дописувачам мережі капелюшок Меланії Трамп нагадав торшер скриншот відео

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.