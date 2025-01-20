Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів
47-й президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп під час інавгурації
фото: Shutterstock

Дописувачі у мережі помітили, що Меланія Трамп у капелюшку нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna

Розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах. 

Так, дописувачі мережі спочатку жартували через те, що Трамп не міг поцілувати свою дружину через її капелюх. Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок і двічі чмокнути Меланію у щоку.

Потім дописувачі у мережі помітили, що Меланія у капелюшку дуже нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna. 

Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 1
фото: скриншот
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 2
скриншот з мережі
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 3
скриншот з мережі
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 4
скриншот з мережі
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 5
скриншот з мережі
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 6
скриншот з мережі
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 7
фото: скриншот
Klavdia Petrivna – українська співачка, авторка пісень, що зберігає анонімність. Набула швидкої популярності у соціальній мережі TikTok. Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube та стримінгових сервісах. На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій з піснею «Знайди мене». Від початку кар'єри виконавиця зберігає анонімність.

Були й такі, що порівнювали першу леді США через форму її капелюшка із торшером.

Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів фото 8
фото: скриншот
Дописувачам мережі капелюшок Меланії Трамп нагадав торшер
Дописувачам мережі капелюшок Меланії Трамп нагадав торшер
скриншот відео

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.

Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.

Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа
Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа
24 грудня, 2024, 20:54
Байден та Трамп у публічних промовах допустили чимало помилок
«Президент Путін» і не тільки: американські ЗМІ назвали політичні конфузи року
30 грудня, 2024, 06:02
Зеленський: Я не прошу, щоб гвинтокрили літали й мене охороняли, але служба безпеки США сама це робить
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
6 сiчня, 02:56
10 людей отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Queens
У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
2 сiчня, 10:53
Хуртовини панують на великій частині США
Потужна снігова буря накрила США: є перші жертви
7 сiчня, 08:08
Трамп наголосив, що якби він був би президентом, «то цієї війни ніколи би не сталося»
Трамп зробив заяву про ймовірну зустріч із Путіним
7 сiчня, 21:50
Трюдо пояснив, що погрози Трампа приєднати Канаду до США спрямовані на те, щоб відволікти американців від серйозніших питань
Трюдо розповів, як пожартував із Трампом про обмін територіями
11 сiчня, 16:17
Президент РФ Володимир Путін й новообраний президент США Дональд Трамп
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
16 сiчня, 23:58
Трамп став 47-м президентом США
Ні слова про Україну. Трамп виголосив інавгураційну промову (відео)
Сьогодні, 19:33

Соціум

Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів
Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів
Старша донька Трампа підкорила прихильників стильним образом (фото)
Старша донька Трампа підкорила прихильників стильним образом (фото)
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
Наречена мільярдера Безоса обурила мережу вибором вбрання для інавгурації Трампа
Наречена мільярдера Безоса обурила мережу вибором вбрання для інавгурації Трампа
«Мені за це влетить». Трамп зізнався, на що поскаржилася Меланія під час інавгурації
«Мені за це влетить». Трамп зізнався, на що поскаржилася Меланія під час інавгурації
Війна із нечесними відгуками: Італія радикально змінює правила для туристів
Війна із нечесними відгуками: Італія радикально змінює правила для туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
13K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8139
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
7638
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:30
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Сьогодні, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Сьогодні, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua