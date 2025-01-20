Мережа вибухнула жартами про капелюшок Меланії Трамп: добірка мемів
Дописувачі у мережі помітили, що Меланія Трамп у капелюшку нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna
Розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.
Так, дописувачі мережі спочатку жартували через те, що Трамп не міг поцілувати свою дружину через її капелюх. Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок і двічі чмокнути Меланію у щоку.
Потім дописувачі у мережі помітили, що Меланія у капелюшку дуже нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna.
Були й такі, що порівнювали першу леді США через форму її капелюшка із торшером.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційна церемонія Трампа проходила у ротонді Капітолія через холодну погоду у Вашингтоні. Обраний президент виголосив слова присяги, які передбачені Конституцією США, під керівництвом голови Верховного суду Джона Робертса. Однак Трамп не поклав руку на Біблію. До цього присягу склав Джей Ді Венс, який став віцепрезидентом США.
Зауважимо, що Трамп вступає на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.
Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.
Також зазначалося, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції.
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