Виконував бойові завдання на Луганщині. Згадаймо Володимира Мацьківа

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Володимир Мацьків став на захист Батьківщини від окупантів

Воїн виконував бойові завдання на Луганщині у складі Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Мацьківа.

На війні 11 січня 2025 року поліг захисник Володимир Мацьків. Про це повідомила Львівська міська рада.

Володимир Мацьків народився 16 листопада 1970 року у Львові. Навчався у Ліцеї №66 Львівської міської ради. Здобув професійно-технічну освіту у Львові. Після завершення навчання проходив військову службу у лавах танкових військ.

Впродовж свого життя змінив кілька сфер діяльності. За словами рідних, Володимир Мацьків був «винятково веселою людиною та прекрасним другом», найкращим у світі татом, люблячим чоловіком і сином».

За словами рідних, Володимир Мацьків був «винятково веселою людиною та прекрасним другом» фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від російських загарбників до складу Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на Луганщині.

Життя захисника обірвалося 11 січня 2025 року. Чин похорону воїна відбувся 16 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Володимира Мацьківа поховали на Личаківському кладовищі.

У Володимира Мацьківа залишилися дружина, син та батько.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.