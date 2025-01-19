В одному з районів Києва пошкоджено тепломережу: без тепла 452 будинків

Наразі фахівці КП «Київтеплоенерго» проводять роботи з відкачування води з теплової камери

У Солом’янському районі через пошкодження тепломережі відсутнє тепло у 452 житлових будинках, для двох лікарень розгорнуто мобільні котельні. Про це повідомляє КМДА.

«Діаметр пошкодженого трубопроводу – 450 мм. Наразі фахівці КП «Київтеплоенерго» проводять роботи з відкачування води з теплової камери», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи планують завершити за добу.

«Для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури», – наголошує КМДА.

До слова, внаслідок ранкової російської атаки 18 січня на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.