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В одному з районів Києва пошкоджено тепломережу: без тепла 452 будинків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В одному з районів Києва пошкоджено тепломережу: без тепла 452 будинків
фото: Київтеплоенерго (ілюстративне)

Наразі фахівці КП «Київтеплоенерго» проводять роботи з відкачування води з теплової камери

У Солом’янському районі через пошкодження тепломережі відсутнє тепло у 452 житлових будинках, для двох лікарень розгорнуто мобільні котельні. Про це повідомляє КМДА.

«Діаметр пошкодженого трубопроводу – 450 мм. Наразі фахівці КП «Київтеплоенерго» проводять роботи з відкачування води з теплової камери», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи планують завершити за добу.

«Для корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні для обігріву приміщень та підтримки необхідної температури», – наголошує КМДА.

До слова, внаслідок ранкової російської атаки 18 січня на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Теги: Київ Київтеплоенерго опалення українці

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