Психологічні механізми виживання під час війни: чому люди йдуть до ворожок чи тарологів?

Звернення до тарології та інших форм магії може дати людям відчуття надії, підтримки та можливості змінити свою долю

В умовах війни багато людей стикаються з постійною тривогою, страхом, депресією та почуттям безвиході

Війна – це один з найбільш руйнівних і травматичних досвідів, який може пережити людство. Вона не тільки призводить до фізичних руйнувань, але й залишає глибокі психологічні рани на душах людей. Тривалий стрес, спричинений небезпекою, нестачею ресурсів, зниженням рівня життя, втратою близьких і загальною невизначеністю, формує нові механізми виживання, які можуть проявлятися у різних формах.

У таких умовах багато людей починають шукати способи впоратися з емоційним вантажем. І одним із таких способів стає звернення до ворожки (таролога, нумеролога тощо). Які психоемоційні механізми стоять за цим вибором? Чому такі дії сприяють значному погіршенню психологічного стану тих, хто звертається за подібними послугами? Чому запитів до психологів від жертв таких послуг значно побільшало? Спробую дати відповіді на ці запитання.

Як постійна тривога і відчуття безвиході змінюють людину

Війна – це не лише фізичний конфлікт, але й глибокий психологічний стрес, який може тривати довго після її закінчення. Вона викликає широкий спектр емоційних і психічних реакцій, які суттєво впливають на життя людей.

В умовах війни багато людей стикаються з постійною тривогою, страхом, депресією та почуттям безвиході. Особливо це стосується людей, чиї близькі є військовими. З моменту, коли близька людина йде на війну, вони відчувають цілодобову важку тривогу, яка не покидає їх навіть під час сну.

Коли людина живе під загрозою, її психіка постійно перебуває у стані напруження. Це викликано необхідністю бути насторожі, реагувати на потенційні небезпеки та адаптуватися до нових умов. Постійна тривога може призводити до фізичних і психічних розладів, таких як безсоння, панічні атаки та хронічна втома. Це особливо помітно у людей, які втратили близьких, домівки або засоби до існування.

Глибоке відчуття безвиході через неможливість контролювати власну долю – ще одна емоція, яку може відчувати людина під час війни. Це може призвести до депресії, коли особа втрачає інтерес до життя, відчуває безнадійність та ізоляцію. Депресивні стани можуть ускладнювати соціальну взаємодію та призводити до відчуження від родичів, друзів і спільноти. Так, наприклад, дружини та матері військових відмічають, що їх коло спілкування різко звузилось, бо соціум не зрозуміє їх ніколи.

Війна також змінює світогляд людей. Почуття безпеки та стабільності, які були раніше, можуть зруйнуватися, що веде до переосмислення цінностей, пріоритетів та життєвих цілей. Люди починають шукати нові способи зрозуміти сенс життя, що часто призводить до звернення до альтернативних практик та езотерики.

Механізми адаптації психіки під час війни

У відповідь на численні виклики психіка людини може використовувати різні механізми адаптації. Деякі з них здорові, такі як підтримка з боку близьких, інші – менш адаптивні. Магічне мислення та віра в тарологію можуть розглядатися як один зі способів знайти вихід зі стресової ситуації, даючи людям відчуття контролю, підтримуючи їхню надію та віру в краще майбутнє. Тим більше, що магічне мислення – це еволюційний механізм, який допомагає нам начебто контролювати те, чого ми не контролюємо.

Отож, психологічний вплив війни є багатогранним і складним, і він значно впливає на те, як людина сприймає реальність. А це своєю чергою може спонукати її звертатися до неординарних методів самоусвідомлення та підтримки, таких як, наприклад, тарологія. Ви тільки зверніться з подібним запитом до соціальних мереж або до знайомих – і отримаєте безліч рекомендацій! Причому на будь-який смак та за будь-яку ціну. Клієнтоорієнтованість надавачів таких послуг вражає.

Психологічний феномен магічного мислення

Сучасні психологи вважають, що магічне мислення – це тип мислення, який є одним із різновидів так званого когнітивного упередження або когнітивної ілюзії, тобто ірраціонального, неправильного сприйняття подій навколишнього світу і неправильної інтерпретації причинно-наслідкових зв’язків у надзвичайно складному поєднанні різних процесів у цьому світі.

Магічне мислення – це психологічний феномен, який характеризується вірою у те, що особисті думки, дії або символи можуть вплинути на події у реальному світі, незалежно від логіки чи причинно-наслідкових зв’язків. Це мислення часто виникає у ситуаціях, коли людина відчуває безсилля або безвихідь і шукає способи впоратися з хаосом навколишньої реальності. Воно не засноване на наукових принципах, але воно має глибоке коріння в культурних традиціях і духовних практиках.

Які ж психологічні основи магічного мислення?

Магічне мислення може виникати як механізм психологічного захисту. Коли людина стикається з небезпекою або стресом, її свідомість може шукати способи знайти сенс у навколишньому хаосі. Віра у магію або надприродні сили може допомогти відчути контроль у ситуації, яка інакше вважалася б безнадійною. Це може бути особливо актуально в умовах війни, коли люди відчувають, що їхнє життя перебуває під загрозою.

Магічне мислення також має значний соціальний та культурний контекст. У багатьох культурах магічні практики та ритуали є невід'ємною частиною життя, що передається з покоління у покоління. Вони можуть включати у себе історії, міфи та традиції, які формують сприйняття світу. У кризових ситуаціях, таких як війна, ці культурні елементи можуть активізуватися, надаючи людям відчуття єдності та підтримки.

У контексті війни магічне мислення може стати важливим способом адаптації до стресових умов. Звернення до тарології та інших форм магії може дати людям відчуття надії, підтримки та можливості змінити свою долю. Це може допомогти зменшити тривогу та страх, надаючи можливість відчути, що навіть у найскладніші часи є спосіб вплинути на своє життя.

Отже, магічне мислення є важливою частиною людського досвіду, особливо в умовах кризових ситуацій, таких як війна. Воно допомагає людям долати стрес, шукати сенс у хаосі та підтримку через альтернативні практики, такі як тарологія.

«Дружини і матері безвісти зниклих мають абонементи у ворожок»

Працюючи кризовим психологом та здійснюючи підтримку родин безвісті зниклих, полонених та тих, хто чекає військових з фронту, я помітив, що останнім часом кількість звернень з цієї теми суттєво зросла.

До прикладу, звернулася дружина військового, яка без упину плакала і ледве могла говорити. Вона розповіла таку історію: «Я тільки що вийшла від таролога, яка мене попередила, що, якщо я не заберу чоловіка з війни, через два місяці він отримає важке поранення, його буде чекати дві ампутації! Що мені робити? Як його забрати? Я ж нічого не зможу і буду винна все життя!». І такі запити ми отримуємо чи не щодня.

Дуже болючим питанням є також те, що ворожки роблять бізнес на родинах зниклих безвісти.

«У нашому місті у дружин і мам безвісти зниклих є абонементи. А що, ні для кого не секрет, що виплати такі родини отримують стабільно, це чималі гроші. Вони ходять туди кожен місяць, зазвичай до трьох різних, ну, знаєте, щоб напевно. Я теж таким грішила, до тих пір, поки мою душу не розʼятрили вщент і я не звернулася по допомогу до професійних психологів», – розповідає дружина безвісти зниклого військового, яка шукає його вже майже два роки.

Чому довіряти ворожкам небезпечно?

Відчай, щоденна невизначеність, суцільний біль, страх та зневіра керують близькими родин безвісти зниклих і полонених. Однак зараз я не буду звинувачувати ворожок чи давати поради родинам військових. Натомість хочу показати зворотний бік цієї медалі.

Зі свого досвіду хочу поділитися спостереженнями, чому для людей, які живуть у війні (насамперед родинам військових, полонених, безвісти зниклих), може бути небезпечно довіряти тарологам, нумерологам, езотерикам тощо:

ілюзія контролю . Родини, які переживають втрату чи невизначеність, можуть шукати відповіді на свої запитання в тарології та інших містичних практиках. Це може створити ілюзію контролю над ситуацією, але насправді ці методи не можуть надати реальної інформації або допомоги в кризових умовах;

. Родини, які переживають втрату чи невизначеність, можуть шукати відповіді на свої запитання в тарології та інших містичних практиках. Це може створити ілюзію контролю над ситуацією, але насправді ці методи не можуть надати реальної інформації або допомоги в кризових умовах; потенційна маніпуляція . Деякі тарологи та езотерики можуть використовувати емоційний стан людей, які переживають втрату, для своїх власних цілей. Вони можуть пропонувати дорогі сеанси або послуги, обіцяючи магічне «вирішення проблем», що може призвести до фінансових втрат і ще більшого розчарування;

. Деякі тарологи та езотерики можуть використовувати емоційний стан людей, які переживають втрату, для своїх власних цілей. Вони можуть пропонувати дорогі сеанси або послуги, обіцяючи магічне «вирішення проблем», що може призвести до фінансових втрат і ще більшого розчарування; втрата надії на реальну допомогу . Залежність від містичних практик може спонукати людей ігнорувати реальні джерела допомоги, такі як психологи, соціальні служби або організації, що спеціалізуються на підтримці родин військових. Це може призвести до відсутності необхідної підтримки та ресурсів для подолання стресу й травми;

. Залежність від містичних практик може спонукати людей ігнорувати реальні джерела допомоги, такі як психологи, соціальні служби або організації, що спеціалізуються на підтримці родин військових. Це може призвести до відсутності необхідної підтримки та ресурсів для подолання стресу й травми; непередбачувані та неточні прогнози . Прогнози, які роблять тарологи чи нумерологи, часто є загальними та не мають конкретних підстав. Це може викликати у людей хибні очікування або надії, які зрештою призводять до розчарування і погіршення психоемоційного стану;

. Прогнози, які роблять тарологи чи нумерологи, часто є загальними та не мають конкретних підстав. Це може викликати у людей хибні очікування або надії, які зрештою призводять до розчарування і погіршення психоемоційного стану; психологічний тягар . Ті, хто довіряє магічним практикам, можуть переживати ще більше стресу, якщо прогнози не здійснюються або якщо інформація виявляється неправильною. Це може погіршити їхній психологічний стан і призвести до почуття безвиході;

. Ті, хто довіряє магічним практикам, можуть переживати ще більше стресу, якщо прогнози не здійснюються або якщо інформація виявляється неправильною. Це може погіршити їхній психологічний стан і призвести до почуття безвиході; соціальна ізоляція. Залучення до містичних практик може призвести до ізоляції від родичів, друзів і спільноти, які можуть не поділяти таких вірувань. Як наслідок – може посилитися відчуття самотності та безпорадності в умовах війни.

Де ж шукати підтримку?

У світі, де невідомість очікує на кожному кроці і темрява війни затягує у свою безодню, людина шукає світло, яке вказує шлях. Але чи завжди те світло є правдивим? Довіряючи магії карт чи чисел, легко заблукати у лабіринті ілюзій, де істина може бути замаскована за завісою бажань. У темряві блукають не лише страхи, але й фальшиві обіцянки.

Коли серце сповнене тривоги, важливо пам'ятати: справжня сила криється не у таємничих символах, а в людях, що готові вислухати, підтримати і зрозуміти. Чи знайдеться той, хто зможе провести крізь хаос, чи залишимося ми наодинці з нашими сумнівами, вірячи у те, що може бути, але ніколи не стане реальністю?

Родини військових, полонених та безвісти зниклих потребують надійної інформації та підтримки у складних ситуаціях. За те, що нібито бачать тарологи, нумерологи та інші подібні «спеціалісти», вони не несуть жодної відповідальності. Навіть попри те, що це відверто суперечить реальності й у подальшому травмує людину.

Довіряти цим людям небезпечно, оскільки це може призвести до хибних очікувань, фінансових витрат і втрати можливості для отримання реальної допомоги. Шукати підтримку найкраще у професіоналів, які мають відповідну підготовку та досвід у сфері психологічного здоров'я і соціальної допомоги.

Якщо потребуєте підтримки, фахівці Гарячої лінії Українського ветеранського фонду безплатно надають підтримку щодня та цілодобово: 0 800 332 029.