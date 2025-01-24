Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців

Важливим нововведенням буде повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу

На засіданні польського Сейму, що розпочалося вчора, обговорюється міграційний пакет. Законопроєкт включає зміни щодо працевлаштування іноземців у Польщі, пише inPoland.

Під час роботи уряду над проєктом найбільше дискусій було довкола положення про обов’язкове працевлаштування іноземців на підставі umowę o pracę (це документ, який укладається між роботодавцем та співробітником, – «Главком»). Однак все ж таки урядовці вилучили з остаточного варіанту документа пункт, що викликав найбільше обурення роботодавців. Проте працевлаштовувати іноземців за трудовим договором повинні будуть агенції з тимчасової праці.

На думку експертів, обов’язок працевлаштування іноземців лише на підставі Умови про праце (робоча угода у Польщі, – «Главком») не враховує реалій ринку праці.

Важливим нововведенням буде повна електронізація процедур отримання дозволів на роботу та декларацій (zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracę), а також запровадження переліку підприємців, заявки яких розглядатимуться в першу чергу. Запровадження цих рішень має пришвидшити розгляд справ щодо отримання дозволів на роботу.

Законопроєкт також посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців. Після набуття змінами чинності штраф за це порушення коливатиметься в межах від 3 000 до 50 тис. злотих (зараз 1000–30 тис. злотих).

Нагадаємо, політична сила «Право та справедливість» подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми Управління соціального страхування (ZUS), яка передбачає виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину.