Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів

Маск показав дивний жест рукою під час виступу на президентському параді Трампа

Жест рукою Маска став предметом для жартів та мемів у соцмережах

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Жест Маска привернув увагу глядачів і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Нагадаємо, що розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Так, дописувачі мережі спочатку жартували через те, що Трамп не міг поцілувати свою дружину через її капелюх. Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок і двічі чмокнути Меланію у щоку.

Потім дописувачі у мережі помітили, що Меланія у капелюшку дуже нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna.