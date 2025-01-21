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Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів
Маск показав дивний жест рукою під час виступу на президентському параді Трампа
скриншот з відео

Жест рукою Маска став предметом для жартів та мемів у соцмережах

Генеральний директор Tesla Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового «Департаменту з питань ефективності уряду», відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на Capital One Arena у Вашингтоні.

Під час своєї промови він показав дивний знак, що нагадує так зване «зігування» – нацистське вітання. Жест Маска привернув увагу глядачів і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.  

Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 1
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 2
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 3
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 4
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 5
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 6
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 7
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 8
Дивний жест рукою Маска підірвав межу: добірка мемів фото 9

Нагадаємо, що розкішний капелюшок, який прикрашав стильний образ першої леді США Меланії Трамп під час інавгураціїї її чоловіка, 47-го президента США Дональда Трампа, був сьогодні у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах. 

Так, дописувачі мережі спочатку жартували через те, що Трамп не міг поцілувати свою дружину через її капелюх. Однак згодом Дональду Трампу таки вдалося підібратися під капелюшок і двічі чмокнути Меланію у щоку.

Потім дописувачі у мережі помітили, що Меланія у капелюшку дуже нагадує українську таємничу співачку Klavdia Petrivna. 

 

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Теги: жарт мем Ілон Маск

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