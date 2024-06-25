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Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
Державне бюро розслідувань проводить обшук у помещканні нардера
фото: Державне бюро розслідувань

У мереже звернули увагу на «гламурну» коробку, у якій зберігалися гроші у будинку депутата Тищенка

Сьогодні Державне бюро розслідувань завітало до нардепа Миколи Тищенка у справі про побиття військового у Дніпрі. Фото з обшуку в оселі депутата розвеселило мережу. 

У мережі з'явилася фотографія, на якій зображені працівники ДБР, що фіксують вилучення готівки у депутата. На дивані у помешканні нардепа можна побачити відкриту коробку з готівкою у іноземній валюті. 

У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук
У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук
фото: Державне бюро розслідувань

Депутатка Київської міської ради 9 скликання від «Голосу», адвокатка Зоя Ярош звернула увагу не на готівку, а саме на коробку, у якій  зберігалися гроші у будинку депутата Тищенка. 

«Продовжуємо екскурс по коробках для зберігання кешу. Ось гарна. От прямо от кутюр. Чи од купюр. Щось таке, да», – написала Ярош. 

Олександр Бухтіяр, співзасновник проєкту «Мобільні лікарі» теж звернув увагу на коробку з готівкою. 

«До Тищенка нагрянув ДБР. Є дві новини: перша – у Миколи дуже гарна коробочка з іноземною готівкою. Ніжно рожева. Друга більше не кум», – написав Бухтіяр. 

Ймовірно, Олексаандр Бухтіяр натякає на той факт, що хрещеним батьком старшого сина Миколи Тищенка є  голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. 

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Читайте також: Чим загрожує Тищенку скандал у Дніпрі: що кажуть у «Слузі народу» 
Теги: Микола Тищенко ДБР обшук соцмережі

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