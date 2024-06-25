Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки

У мереже звернули увагу на «гламурну» коробку, у якій зберігалися гроші у будинку депутата Тищенка

Сьогодні Державне бюро розслідувань завітало до нардепа Миколи Тищенка у справі про побиття військового у Дніпрі. Фото з обшуку в оселі депутата розвеселило мережу.

У мережі з'явилася фотографія, на якій зображені працівники ДБР, що фіксують вилучення готівки у депутата. На дивані у помешканні нардепа можна побачити відкриту коробку з готівкою у іноземній валюті.

У помешканні народного депутата Миколи Тищенка пройшов обшук фото: Державне бюро розслідувань

Депутатка Київської міської ради 9 скликання від «Голосу», адвокатка Зоя Ярош звернула увагу не на готівку, а саме на коробку, у якій зберігалися гроші у будинку депутата Тищенка.

«Продовжуємо екскурс по коробках для зберігання кешу. Ось гарна. От прямо от кутюр. Чи од купюр. Щось таке, да», – написала Ярош.

Олександр Бухтіяр, співзасновник проєкту «Мобільні лікарі» теж звернув увагу на коробку з готівкою.

«До Тищенка нагрянув ДБР. Є дві новини: перша – у Миколи дуже гарна коробочка з іноземною готівкою. Ніжно рожева. Друга більше не кум», – написав Бухтіяр.

Ймовірно, Олексаандр Бухтіяр натякає на той факт, що хрещеним батьком старшого сина Миколи Тищенка є голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».