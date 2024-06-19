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До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна міжнародна організація

Катерина Іванова
glavcom.ua
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До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна міжнародна організація
Організація американських держав (ОАД) – міжнародна організація на американському континенті. До складу ОАД входять 35 держав
фото з відкритих джерел

За підсумками Саміту миру держави підписали комюніке – документ залишається відкритим для приєднання

Організація американських держав приєдналася до комюніке першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

«Ще один підпис під комюніке першого Саміту миру. Організація американських держав приєдналася до документа. Я вдячний Організації американських держав, важливій регіональній організації, яка об’єднує 32 держави з Південної та Північної Америки, і її генеральному секретареві Луїсу Альмагро за підтримку глобальних зусиль із відновлення повної сили Статуту ООН», – зазначив Зеленський.

За його словами, комюніке першого Саміту миру підписує все більша кількість держав та організацій, що свідчить про його глобальне значення.

«Ми продовжуємо закликати всіх приєднуватися до наших глобальних зусиль, які сприяють рівності для всіх націй, наближають справедливий мир для України та створюють можливості для глобального лідерства», – додав глава Української держави.

Нагадаємо, за підсумками Саміту миру держави підписали комюніке. Документ залишається відкритим для приєднання.

Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

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Теги: саміт обмін полоненими Володимир Зеленський президент безпека обмін соцмережі

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