Начальник штабу «Азов» подав заяву в ДБР на одного з генералів

Начальник штабу «Азову» наголосив, що умови, за яких зараз воюють бригади – це «нереальний героїзм»

На думку Коротевича, генерал відповідальний за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів

Начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Водночас військовий каже, що «всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює».

Начальник штабу «Азову» додав, що умови, за яких зараз воюють бригади, – це «нереальний героїзм». Військові стримують армію Росії не завдяки, а всупереч, каже Кротевич.

За даними «Суспільного», йдеться про командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Заява надійшла, слідчі працюють з нею, повідомили виданню у пресслужбі ДБР.

Пізніше джерело у військовому керівництві підтвердило «Суспільного», що Кротевич звернувся в Держбюро розслідувань щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого в лютому цього року призначили командувачем об'єднаних сил ЗСУ. До цього Содоль обіймав посаду командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.