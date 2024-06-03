У чому небезпека дитячих воєнних ігор? Пояснення психолога

Діти, як стверджує психологиня, відтворюють дорослі соціальні ролі. Це допомагає їм пережити стрес

Нещодавно у соцмережі з’явилося відео із Києва, на якому діти граються в ухилянтів та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Користувачі Facebook стурбовані, чи не шкодять подібні ігри дитячій психіці. У коментарі «Главкому» дитяча психологиня Олена Короленко зазначає, що батькам не варто бити на сполох.

За словами Короленко, діти, які граються у ТЦК чи приміряють ролі російських загарбників та українських визволителів, відтворюють дорослі соціальні ролі. Фактично, вони відображають нашу буденність. Це допомагає їм пережити стрес, який приходить від зовнішніх обставин.

«Не бачу причин забороняти гру, якщо вона не є небезпечною. У грі головне безпека та зацікавленість дитини. У випадку із «війнушками» потрібно стежити за тим, аби діти не завдали собі фізичної шкоди. Подібні ігри не зроблять із дітей монстрів», – розповідає Олена Короленко.

Гра, зазначає психологиня, це спосіб дитини висловити те, що у неї всередині. «Хтось любить грати у конструктор, хтось малювати. У дитини є якийсь інтерес – вона його виявляє у грі. У грі діти можуть проявляти усесь свій політ фантазій, якщо це не загрожує здоров’ю дитині та оточенню», – підсумувала Олена Короленко.

Також у коментарі «Главкому» продавець іграшок Сергій розповів, якими іграшками наразі граються українські діти. Популярними зараз є пес Патрон та Бавовнятко. Також від початку повномасштабного вторгнення почали активніше купувати набори солдатиків і танки.

«Відсотків 60 продажів – іграшки на військову тему. Особливо ввійшли в моду військові конструктори, щось на кшталт гелікоптерів, винищувачів. Раніше їх купували лише фанати, а зараз їх хочуть всі. Та це стосується більше хлопців. Дівчата обирають пістолети», – пояснює продавець іграшок.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній підкреслив, що Росія несе провину за те, що наші діти страждають у ХХІ столітті, у власному домі, в рідній мирній країні: «Бо імперія зла прийшла з війною і відібрала у них дитинство, відібрала рідних, друзів, домівки, всі права і можливості, які вони до того мали. Українські діти знають і бачили те, чого не повинні бачити діти. Вони зростають на уламках власного дитинства».

Раніше екскомандувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його.