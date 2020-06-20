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    Політика

    Перед місцевими виборами в Україні почався сезон політичного сепаратизму. Перша жертва – «Свобода»?

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    <p>Мер Хмельницька Олександр Симчишин і хмельницький депутат Віталій Діденко</p> - Перед місцевими виборами в Україні почався сезон політичного сепаратизму. Перша жертва – «Свобода»?

    Мер Хмельницька Олександр Симчишин і хмельницький депутат Віталій Діденко

    Міські голови західноукраїнських міст, які є членами «Свободи», підуть на вибори зі своїми політичними проєктами?

    Представники партії «Свобода», які є міськими головами обласних центрів Західної України, готуються йти на місцеві вибори зі своїми політичними проєктами. Про це йдеться у статті  «Главкому»  – «Шах і мат київським вождям. Партії мерів наносять удар»

    «Партія «Свобода» після непроходження до парламенту продовжувала владарювати у трьох обласних центрах: Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому. Однак «свободівські» мери ризикнули піти у вільне плавання, віддавши перевагу своїм політичним проектам», – йдеться у статті.

    Зокрема, видання пише, що мер Хмельницького Олександр Симчишин пропонує суспільству новий проект - #команда Симчишина. Згідно з даними пошукового ресурсу Youcontrol, 12 червня 2020 року партію «Миру і розквіту», яка була зареєстрована у листопаді 2015 року у Вишгороді Київської області, перейменовано у «Команду Симчишина». Керівником партії є  Решетник Юрій Станіславович. Партія «Команда Симчишина» прописана у Хмельницькому на вулиці Панаса Мирного, 21/4. 

    Також очільник Івано-Франківської міської ради, «свободівець» Руслан Марцінків у червні 2019 року зареєстрував громадську організацію «Команда Марцінківа», співзасновником і керівником якої став двоюрідний брат мера Роман Марцінків.

    Тим часом у партії «Свобода» поки не реагують появу політичних проєктів своїх мерів.

    «Зараз ніхто з керівництва партії нічого не коментуватиме до з’ясування всіх обставин. Поки це виглядає, як рівняння з багатьма невідомими», - зауважив «Главкому» колишній народний депутат від ВО «Свобода».

     

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