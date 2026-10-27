Міноборони готує нові покарання для ухилянтів: нардепи розповіли, чого очікувати українцям

Нові обмеження стосуватимуться не лише ухилянтів, але й військових у СЗЧ

Серед можливих обмежень – блокування банківських рахунків, арешт майна та заборона керувати автомобілем

В Україні обговорюють можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Серед пропозицій – фінансові обмеження, арешт активів і розширення повноважень правоохоронців у розшуку військовослужбовців, які залишили місце служби. Про це повідомляє ТСН із посиланням на коментарі народних депутатів, пише «Главком».

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Міністерство оборони має найближчим часом представити комітету свої пропозиції. Водночас він наголосив, що ані уряд, ані Міноборони не можуть самостійно запровадити нові санкції без відповідних законодавчих змін. Для цього необхідні рішення Верховної Ради.

За словами народних депутатів, серед варіантів, які обговорюють, – блокування банківських рахунків військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання обов’язків військового обліку, а також військових, які самовільно залишили частину й не повернулися на службу.

Також розглядають можливість подальшого арешту майна. Водночас один із парламентарів висловив сумнів, що Верховна Рада підтримає саме конфіскацію активів.

Ще один можливий захід – обмеження права керувати транспортними засобами. Такий механізм уже обговорювали під час підготовки законодавства про мобілізацію, однак його ефективність викликає питання серед депутатів.

Окремо парламентарі порушують питання про посилення ролі поліції в розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Нині цим питанням, зокрема, займається Державне бюро розслідувань.

Інші можливі заходи обговорюють і в юридичному середовищі. Серед них – обмеження щодо оформлення паспортів, дозволів на зброю та отримання окремих адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг.

Народний депутат Олександр Федієнко раніше також згадував про можливість обмеження доступу до деяких послуг ЦНАП для громадян, які порушують правила військового обліку.

Варто нагадати, що до 1 грудня Україна має розробити нову модель взаємодії держави, бізнесу та військових щодо мобілізації. Вона передбачатиме можливість бронювати всіх працівників підприємства за умови, що компанія регулярно й добровільно залучатиме частину з них до військової служби.