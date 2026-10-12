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Трамп вимагає виборів в Україні. Путін пообіцяв зупинити удари... на один день

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп вимагає виборів в Україні. Путін пообіцяв зупинити удари... на один день
Заява стосується потенційного припинення ударів лише на день голосування
фото: росЗМІ

У Кремлі заявили, що російський президент готовий віддати відповідний наказ на день можливих виборів

Президент Росії Володимир Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо українська влада вирішить їх провести. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За словами Пєскова, така можливість розглядається за умови, що в Києві вирішать організувати вибори. Водночас речник Кремля не повідомив про конкретні домовленості щодо припинення вогню чи механізм контролю за дотриманням можливої паузи.

Таким чином, заява стосується потенційного припинення ударів лише на день голосування, а не тривалого перемир’я чи завершення бойових дій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами президента, питання виборів залежить від безпекових умов і можливості забезпечити припинення бойових дій. Повне перемир’я, зокрема, могло б створити передумови для предметного обговорення організації голосування.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.

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Теги: вибори війна путін Дмитро Пєсков

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