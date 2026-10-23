Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ

Президент США розповів про ініціативу першої леді Меланії Трамп щодо тимчасового припинення вогню в окупованих Олешках

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я на Херсонщині вдалося досягнути виключно завдяки Меланії Трамп яка особисто домовлялася з Україною та Росією про припинення вогню районі окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера журналістам.

За його словами, перша леді прагне допомогти врятувати дітей і повернути їх у родини. «Вона хоче врятувати дітей», – заявив Трамп.

За словами американського президента, Меланія самостійно ініціювала переговори з українською та російською сторонами. Він стверджує, що обидві сторони погодилися співпрацювати задля реалізації цієї ініціативи.

За повідомленням Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня. Його мета – забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення з району Олешок.

Російські військові також заявили про запровадження «режиму тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня. Окупанти пояснили це необхідністю проведення гуманітарної операції в районі Олешок, Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.