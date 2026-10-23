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Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ
У приміщенні міністерств пролунало оголошення про небезпеку дронів, пілся чого біля будівлі було чути вибухи
фото: росЗМІ

Після вибуху екстрені служби повідомили про евакуацію башти

У діловому центрі «Москва-Сіті» оголосили евакуацію з будівлі IQ-кварталу, де розташовані російські урядові відомства. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників на російську столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За даними журналістів, у будівлі IQ-кварталу на Пресненській набережній стався вибух. Унаслідок цього на п’ятому-шостому поверхах 50-поверхової споруди було пошкоджено скління. Інформації про пожежу спочатку не надходило.

Після вибуху екстрені служби повідомили про евакуацію башти. Згодом з’явилася інформація про евакуацію людей з інших будівель комплексу «Москва-Сіті».

В IQ-кварталі розташовані офіси кількох російських міністерств, зокрема Міністерства економічного розвитку, Міністерства промисловості й торгівлі та Міністерства цифрового розвитку.

За попередніми даними російських екстрених служб, причиною вибуху міг стати безпілотник. Окупанти заявили, що два дрони були придушені засобами радіоелектронної боротьби та впали на території «Москва-Сіті», ще один безпілотник нібито знищили в Московській області.

Варто нагадати, що наразі всі аеропорти Москви тимчасово не приймають і не відправляють рейси. У Шереметьєво оголошено повітряну тривогу. На посадку чекають близько 10 літаків.

Нагадаємо, усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили прийом і відправку літаків. Обмеження торкнулися Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. 

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Теги: дрон Москва росія евакуація війна

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